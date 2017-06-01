کودک ۶ ماهه قربانی حادثه رانندگی در جاده «سرچم» اردبیل شد

حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ساعاتی قبل حد فاصل سه راهی الخچی و فیروز آباد یک دستگاه پراید به شماره پلاک ۹۹ که از تهران به سمت اردبیل حرکت می‌کرده به دلیل ناتوانی در کنترل خودرو و خستگی راننده واژگون شد.

وی افزود: این حادثه در حالی اتفاق افتاد که پدر و مادر و فرزند پسر شش‌ماهه آن ها سرنشینان این خودرو بودند و با وجود جراحت جزئی پدر و مادر، فرزند شش‌ماهه آن ها در دم جان سپرد.

رئیس پلیس‌راه استان تأکید کرد: در خرداد ماه سال گذشته ۱۳ نفر در تصادفات جاده‌ای اردبیل جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته فتاحی این در حالی است که تنها در ۱۰ روز نخست خرداد امسال که مقارن با ماه رمضان است، چهار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند.