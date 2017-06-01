به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در سفر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به استان خوزستان و حضور در مجتمع بندر امام خمینی عملیات به آب اندازی یک فروند قایق گشت دریایی یگان حفاظت مجتمع بندری امام خمینی با دستوراز سوی وی صادر شد.
رئیس یگان حفاظت بندر امام خمینی در اینباره به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی گفت: این قایق با اعتبار ۱۳۰ میلیون تومان خریداری شده که هدف اصلی افزایش ظرفیت امنیت دریایی بندر امام است.
وی توضیح داد که پیش از این قایقهای گشت دریایی بندر امام تا این حد مجهز نبوده و گفت: این قایق جدید تا سقف ۱۰ نفر ظرفیت دارد و سرعتی دوبرابر قایقهای قبلی دارد.
همچنین با دستور وزیر راه و شهرسازی عملیات خارج سازی مغروقههای کانال خور موسی که از زمان جنگ در این آبراهه باقی مانده بود آغاز شد.
بهرهبرداری از شناورهای استراتژیک لایروب هویزه و یدککش بادباندو از دیگر پروژههایی بود که به دستور عباس آخوندی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
نظر شما