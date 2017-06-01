جودوکار مریوانی به اردوی تیم ملی نوجوانان کشور فراخوانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی جودو نوجوانان با دعوت از ۲۸ ورزشکار مدعی از روز پنجشنبه ۱۱ خردادماه در تهران آغاز شد.

کاوان مجیدی جودوکار مریوانی با نظر کادر فنی فدراسیون به این مرحله از اردو دعوت شد و به تمرینات آمادگی، تکنیکی و تاکتیکی می پردازد.

بر اساس این گزارش، ملی پوشان دعوت شده خود را برای حضور موفق در رقابت های آسیایی هنگ کنگ آماده می کنند.

کاوان مجیدی جودوکار مریوانی در قالب تیم ملی نوجوانان کشور در سومین دوره تورنمنت بین المللی سراب که در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد توانست در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم نشان برنز را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است، اردوی تیم ملی نوجوانان کشور طی روزهای ۱۱ تا ۱۶ خرداد ماه در تهران برگزار می شود.