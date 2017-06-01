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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶

در راستای تولید محصول سالم کشاورزی؛

عرضه‌کنندگان سموم کشاورزی البرز با کودهای ارگانیک آشنا شدند

عرضه‌کنندگان سموم کشاورزی البرز با کودهای ارگانیک آشنا شدند

قزوین- در راستای افزایش سطح علمی؛ بهره برداران و توزیع کنندگان در بخش عرضه سموم کشاورزی با انواع استفاده از سموم و کودهای ارگانیک در راستای تولید محصول سالم آشنا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در کارگاه آموزشی استفاده از سموم و کودهای ارگانیک در راستای تولید محصول سالم  در خصوص  انواع سموم و کودهای ارگانیک، ماده موثر آنها، نحوه و میزان مصرف، مکمل ها و ابزار و تجهیزات مبارزه با آفات  و نحوه کاهش خسارت تنش های گرمایی و آفتاب سوختگی  مطالبی ارائه شد.

این دوره آموزشی توسط واحد ترویج مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان  با حضور ۲۱ نفر از بهره برداران و مسئولان فنی سم فروشی ها در مرکز خدمات جهاد کشاورزی شریف آباد برگزار شد.

کاربرد گستره و بی رویه انواع سموم شیمیایی در سال های اخیر بشر را با بحران های متعدد زیست محیطی و به خطر افتادن سلامت انسان و نابودی حشرات مفید روبرو کرده که برای رهایی از این بحران راهی جز استفاده از آفت کش های گرفته شده از طبیعت برای تولید محصول سالم و ارگانیک وجود ندارد.

کد مطلب 3994244

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