به گزارش خبرنگار مهر، در کارگاه آموزشی استفاده از سموم و کودهای ارگانیک در راستای تولید محصول سالم در خصوص انواع سموم و کودهای ارگانیک، ماده موثر آنها، نحوه و میزان مصرف، مکمل ها و ابزار و تجهیزات مبارزه با آفات و نحوه کاهش خسارت تنش های گرمایی و آفتاب سوختگی مطالبی ارائه شد.

این دوره آموزشی توسط واحد ترویج مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان با حضور ۲۱ نفر از بهره برداران و مسئولان فنی سم فروشی ها در مرکز خدمات جهاد کشاورزی شریف آباد برگزار شد.

کاربرد گستره و بی رویه انواع سموم شیمیایی در سال های اخیر بشر را با بحران های متعدد زیست محیطی و به خطر افتادن سلامت انسان و نابودی حشرات مفید روبرو کرده که برای رهایی از این بحران راهی جز استفاده از آفت کش های گرفته شده از طبیعت برای تولید محصول سالم و ارگانیک وجود ندارد.