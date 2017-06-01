اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد/ هیچ استقلالی نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران لیست نهایی بازیکنان را جهت آماده سازی مسابقه ازبکستان اعلام کرد. اسامی ۲۶ بازیکن به شرح ذیل است:

دروازبانان ها:

علیرضا بیرانوند (پرسپولیس)

محمدرضا اخباری (تراکتور)

محمدرشید مظاهری (ذوب آهن)

حامد لک (سایپا)

مدافعان:

رامین رضائیان

سید جلال حسینی (پرسپولیس)

محمد انصاری (پرسپولیس)

حسین ماهینی (پرسپولیس)

پژمان منتظری (الاهلی قطر)

مرتضی پورعلی گنجی (السد قطر)

میلاد محمدی (ترک گروزنی روسیه)

سعید آقایی (تراکتور)

هافبک ها:

عزت اله پورقاز(سایپا)

سعید عزت الللهی (آف ک آنژی روسیه)

احسان حاجی صفی ( سپاهان)

علی کریمی ( لوکوموتیو کرواسی)

مسعود شجاعی ( پانینیوس یونان)

اشکان دژاگه ( ولسبورگ آلمان)

مهاجمان:

مهدی طارمی (پرسپولیس)

سردار آزمون ( روستوف روسیه)

کریم انصاری فرد ( المپیاکو یونان)

رضا قوچان نژاد ( هیرنوین هلند)

علیرضا جهانبخش (الکمار هلند)

مهدی ترابی ( سایپا)

وحید امیری (پرسپولیس)

احسان پهلوان (ذوب آهن)

در بین بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی هیچ بازیکنی از استقلال دعوت نشده است.