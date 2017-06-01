پروژه شبکه فیبر نوری در قزوین به اهداف توسعه پایدار کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب میزانی روز پنجشنبه در آیین کلنگ‌زنی پروژه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه فیبر نوری در شهر قزوین که با حضور مسئولان استانی و شهری برگزار شد، افزود: شبکه فیبرنوری سریع‌ترین بستر برای انتقال داده‌ها در شهر قزوین است که شهر قزوین در اجرای این پروژه در کشور پیشرو است.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۰مرکز کنترل ترافیک به بهره‌برداری رسید و از همان زمان موضوع ایجاد و بهره‌برداری از شبکه فیبر نوری در شهر قزوین آغاز شد.

این مقام مسوول گفت: در شهر قزوین همه تقاطع ها و معابر به شبکه فیبرنوری متصل خواهند شد و اکنون ۵۳کیلومتر از شهر قزوین به شبکه فیبرنوری مجهز هستند.

میزانی افزود: با ایجاد و بهره‌برداری از شبکه فیبرنوری مشکلات ترافیکی شهر قزوین در مرکز کنترل ترافیک حل خواهد شد.

وی گفت: بعد از مخابرات، شهرداری قزوین دارای شبکه فیبرنوری است و این پروژه با همکاری ایرانسل اجرایی خواهد شد.