به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور در پیامی ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ۱۴ خردادماه که مصادف با سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است و همچنین فرارسیدن سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد را گرامی داشت و افزود: گرامی می داریم یاد و خاطره امام شهدا و شهدای ۱۵ خرداد را که با قیام خود سلطه طاغوتیان را از کشور برچیدند و با نثار خون خود نقطه آغاز انقلاب اسلامی را خلق کردند.

وی یادآور شد: ۱۵ خرداد نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) علیه ظلم بود که از جمله قهرمانان اصلی این مبارزه نیز مردم دشت ورامین بودند و در این نهضت عظیم خوش درخشیدند.

این مسئول با بیان اینکه شهدای ۱۵ خرداد مایه آبرو و عزت مردم شهرستان قرچک هستند گفت: مردم قرچک از پیشگامان نهضت ۱۵ خرداد هستند و همواره ضمن اثبات ولایتمداری خود، دفاع از نظام و انقلاب اسلامی را سرلوحه کار قرار داده اند، این مردم همپای دیگر دوستداران امام راحل و پیروان آرمانهای امام(ره) با آگاهی نسبت به شرایط زمان، وارد صحنه شدند و با دفاع از ارزش های دینی و حمایت از مرجعیت و رهبری از هیچ چیزی نهراسیدند و جان خود را تقدیم اسلام کردند.

مرسلپور گفت: قرچک مشهد شهدای ۱۵ خرداد است و وارثان این شهدای والامقام امروز ثابت کرده اند که همچون گذشتگان خود پای آرمانهای انقلاب می ایستند و در تمام صحنه هایی که نیاز به حضور آنان باشد مشارکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: اینجانب ضمن گرامیداشت ایام الله ۱۴ و ۱۵ خرداد از تمامی مردم همیشه در صحنه قرچک می خواهم همچون ادوار گذشته در راهپیمایی روز پانزدهم خرداد حضور پرشور و حماسی داشته باشند.