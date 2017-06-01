محدودیت های ترافیکی مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حامد محمودی صبح پنج شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: تقارن مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) با ماه مبارک رمضان، در سال جاری سبب شده است که تنها استان های همجوار شامل استان های اصفهان، قم، مرکزی، البرز، سمنان و تهران در این مراسم شرکت کنند و مراسم از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد آغاز و تا پس از نماز مغرب و عشاء و صرف افطار ادامه خواهد داشت .

وی افزود: در این راستا پلیس راه غرب استان تهران با بکارگیری تعداد ۵۵ تیم گشتی و ۲۰ پاس پیاده ، محدودیت ها و انسداد مسیرهایی را اعمال کرده است.

مسیرهای مسدود

رییس پلیس راه غرب استان تهران گفت: انسداد رمپ و لوپ جنوب به شمال پل واوان در محور آزاد راه تهران قم از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب همان روز، انسداد رمپ و لوپ جنوب به شمال پل وهن آباد در محور آزاد راه تهران- قم از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد و انسداد کامل جنوب به شمال آزاد راه تهران قم روی پل حسن آباد رأس از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد و هدایت ترافیکی به سمت محور قدیم تهران- قم شهر حسن آباد، کهریزک، بهشت زهرا و پارکینگ های تعیین شده از جمله راه های مسدود شده است.

وی افزود: انسداد مسیر غرب به شرق روی پل فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره) به سمت شمال آزادراه تهران- قم از ساعت یک بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد و هدایت ترافیک به سمت محور اتوبان تهران ساوه، صورت گرفته است.

محدودیت های تردد

رییس پلیس راه غرب استان تهران به محدودیت های ترافیکی اعمال شده نیز اشاره کرد و گفت: محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باربری شامل کامیون و تریلر از میدان الغدیر اسلامشهر به سمت محور واوان، کمربندی دوم تهران از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد ، مسیر جایگزین محور قدیم و اتوبان تهران ساوه است و محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باربری شامل کامیون و تریلر از میدان امام خمینی (ره) رباط کریم به سمت پلیس راه حسن آباد و محور قدیم تهران قم از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد را داریم که مسیر جایگزین آن محور قدیم و اتوبان تهران ساوه است.

محمودی اضافه کرد: محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باربری شامل کامیون و تریلر در سه راهی سالمندان به سمت بهشت زهرا از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد دیگر محدودیت ترافیکی اعمال شده است.

برقراری امنیت زائران



رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تاکید کرد : تمام نیازمندی ها و اقدامات برای روز سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) درنظر گرفته شده تا در بحث انتظامی و ترافیکی،پلیس غرب استان تهران بتواند آرامش، آسایش و امنیت و به ویژه تسهیل در عبور و مرور وسائط نقلیه را برای زائران حرم مطهر در ۱۴ خرداد فراهم کند.



محمودی همچنین با اشاره به تمهیدات ترافیکی که برای این روز در نظر گرفته شده است، گفت: پلیس از شروع تا پایان مراسم، امنیت کامل را در نقاط استقرار و تردد زائرین برعهده خواهد داشت و پلیس راه ، راهور و عوامل انتظامی این استان در ورودی ها و خروجی های شهرستانهای غرب استان تهران با وجود اتوبان های «تهران- قم» ، «تهران- شهریار» و اتوبان ساوه و جاده وهن آباد رباط کریم درمسیرهای درون و برون شهری غرب استان تهران، پوشش انتظامی و ترافیکی را اعمال خواهد کرد.

رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان اضافه کرد: پلیس غرب استان تهران از ۲۴ ساعت قبل از آغاز مراسم در آماده باش کامل قرار دارند و پوشش‌ انتظامی و ترافیکی سطح شهرستانهای تابعه غرب استان تهران را به صورت کامل برعهده خواهد داشت.

بر اساس این گزارش بیشترین زائران استان های همجوار از شهرستانهای رباط کریم و اسلامشهر عبور کرده و پلیس این استان، تمهیدات ویژه ای برای زائرین در نظر گرفته است.