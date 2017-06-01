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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

در جمع خبرنگاران اعلام شد؛

محدودیت های ترافیکی مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)

محدودیت های ترافیکی مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)

بهارستان- رییس پلیس راه غرب استان تهران محدودیت های ترافیکی مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حامد محمودی صبح پنج شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: تقارن مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)  با ماه مبارک رمضان، در سال جاری سبب شده است که تنها استان های همجوار شامل استان های اصفهان، قم، مرکزی، البرز، سمنان و تهران در این مراسم شرکت کنند و مراسم از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد آغاز و تا پس از نماز مغرب و عشاء و صرف افطار ادامه خواهد داشت .

وی افزود: در این راستا پلیس راه غرب استان تهران با بکارگیری تعداد ۵۵ تیم گشتی و ۲۰  پاس پیاده ، محدودیت ها و انسداد  مسیرهایی را اعمال کرده است.

مسیرهای مسدود

رییس پلیس راه غرب استان تهران گفت: انسداد رمپ و لوپ جنوب به شمال پل واوان در محور آزاد راه تهران قم از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب همان روز، انسداد رمپ و لوپ جنوب به شمال پل وهن آباد در محور آزاد راه تهران- قم از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد و انسداد کامل جنوب به شمال آزاد راه تهران قم روی پل حسن آباد رأس از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد و هدایت ترافیکی به سمت محور قدیم تهران- قم شهر حسن آباد، کهریزک، بهشت زهرا و پارکینگ های تعیین شده از جمله راه های مسدود شده است.

وی افزود: انسداد مسیر غرب به شرق روی پل فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره) به سمت شمال آزادراه تهران- قم از ساعت یک بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد و هدایت ترافیک به سمت محور اتوبان تهران ساوه، صورت گرفته است.

محدودیت های تردد

رییس پلیس راه غرب استان تهران به محدودیت های ترافیکی اعمال شده نیز اشاره کرد و گفت: محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باربری شامل کامیون و تریلر از میدان الغدیر اسلامشهر به سمت محور واوان، کمربندی دوم تهران از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد ، مسیر جایگزین محور قدیم و اتوبان تهران ساوه است و محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باربری شامل کامیون و تریلر از میدان امام خمینی (ره) رباط کریم به سمت پلیس راه حسن آباد و محور قدیم تهران قم از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد   را داریم که مسیر جایگزین آن محور قدیم و اتوبان تهران ساوه است.

محمودی اضافه کرد: محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باربری شامل کامیون و تریلر در سه راهی سالمندان به سمت بهشت زهرا از ساعت یک بعدظهر روز یکشنبه ۱۴ خرداد تا ساعت ۹ شب ۱۴ خرداد دیگر محدودیت ترافیکی اعمال شده است.

برقراری امنیت زائران
 
رییس پلیس  راه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تاکید کرد : تمام نیازمندی ها و اقدامات برای روز سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) درنظر گرفته شده تا در بحث انتظامی و ترافیکی،پلیس غرب استان تهران بتواند آرامش، آسایش و امنیت و به ویژه تسهیل در عبور و مرور وسائط نقلیه را برای زائران حرم مطهر در ۱۴ خرداد فراهم کند.
 
محمودی همچنین با اشاره به تمهیدات ترافیکی که برای این روز در نظر گرفته شده است، گفت: پلیس از شروع تا پایان مراسم، امنیت کامل را در نقاط استقرار و تردد زائرین برعهده خواهد داشت و پلیس راه ، راهور و عوامل انتظامی این استان در ورودی ها و خروجی های شهرستانهای غرب استان تهران با وجود اتوبان های «تهران- قم» ، «تهران- شهریار» و اتوبان ساوه و جاده وهن آباد رباط کریم درمسیرهای درون و برون شهری غرب استان تهران، پوشش انتظامی و ترافیکی را اعمال خواهد کرد.  

رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان اضافه کرد: پلیس غرب استان تهران از ۲۴ ساعت قبل از آغاز مراسم در آماده باش کامل قرار دارند و پوشش‌ انتظامی و ترافیکی سطح شهرستانهای تابعه غرب استان تهران را به صورت کامل برعهده خواهد داشت.

بر اساس این گزارش بیشترین زائران استان های همجوار از شهرستانهای رباط کریم و اسلامشهر عبور کرده و پلیس این استان، تمهیدات ویژه ای برای زائرین در نظر گرفته است.

کد مطلب 3994263

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