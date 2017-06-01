سند جامع بهبود و ارتقای وضعیت زنان استان مرکزی آماده اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرجی پیش از ظهر پنجشنبه در اولین نشست کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده استان مرکزی در سال ۹۶ در اراک اظهار داشت: کارگروه بانوان و خانواده استان مرکزی در سال گذشته هفت جلسه با ۳۴ مصوبه داشته که ۹۰ درصد این مصوبات محقق شده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی افزود: شش طرح در جلسات کارگروه بانوان در سال گذشته مطرح شد که شامل برش استانی سند حقوق کودک، طرح پیشگیری از اعتیاد در زنان شهر اراک، ارزیابی آرایشگاه های زنانه در شهر اراک، پیشگیری از سرطان های شایع زنان، توانمندسازی زنان روستایی و تهیه شناسنامه سلامت زنان است.

فرجی خاطر نشان ساخت: دفتر امور بانوان و خانواده استان مرکزی در سال گذشته ۱۸۰جلسه در سطح استان برگزار کرده که ۳۰۸ مصوبه حاصل این جلسات بوده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی تصریح کرد: در موضوع توانمندی سازی زنان، سال گذشته ۵۴ کارگاه آموزشی با حضور چهار و هزار و ۳۸۵ خانم و به مدت ۳۸۴ ساعت در استان برگزار شد و دوره های آموزشی نیز با محوریت توانمندسازی مدیران خانم در سطح استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این کارگاه ها مباحثی از جمله آسیب های فضای مجازی، حقوق خانواده، خودمراقبتی، فنون مذاکره و موضوعات معنوی همچون نماز و تاثیر آن در کاهش آسیب های اجتماعی برای شرکت کنندگان زن تبیین شده است.

فرجی اضافه کرد: در حوزه سند حقوق کودک ۲۳ جلسه تخصصی سال گذشته در استان مرکزی برگزار شد و در نهایت تدوین نهایی برش استانی این سند به انجام رسید که به وزارت کشور، دادگستری و دستگاه های اجرایی ارسال شده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: همچنین در سال گذشته سند جامع بهبود و ارتقای وضعیت زنان استان مرکزی تهیه و تدوین شده و همچنین طرح پیشگیری از اعتیاد در زنان شهر اراک نیز هم اکنون در دست اجرا است.

وی افزود: ۴۸ مرکز خوداشتغالی زنان در سال گذشته و ۱۷ کانون فرهنگی اجتماعی زنان در استان مورد بازرسی قرار گرفته و نمایشگاه های توانمندی بانوان در استان مرکزی برگزار شده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی خاطرنشان ساخت: امضای تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید در راستای اعطای تسهیلات ارتقای وضعیت کسب و کارهای خرد و خانگی زنان از دیگر اقدامات انجام شده در استان مرکزی طی سال گذشته بود.