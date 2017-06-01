لاین شرقی جاده سلامت در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث فدائی‌فر روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از ضلع شرقی جاده سلامت و آغاز عملیات ضلع غربی جاده سلامت که با حضور داود محمدی نماینده مجلس، شهردار قزوین، اعضای شورای شهر قزوین، دوچرخه سواران و سایر مسئولان استانی و شهری برگزار شد، گفت: هدف مدیریت شهری قزوین داشتن جامعه سالم است که مستلزم جامعه سالم بودن خانواده‌های سالم است، در این راستا تکمیل این پروژه در برنامه کاری قرار گرفت تا زمینه فضاهای امن و شاداب برای خانواده‌ها فراهم شود.

وی افزود: این پروژه با اتحاد و همدلی با سرعت خوبی اجرایی شد و اکنون ضلع شرقی جاده سلامت به بهره‌برداری رسیده است.

فدائی فر بیان کرد: ضلع شرقی جاده سلامت با اعتبار ۱۵میلیارد ریال در ۴کیلومتر احداث و این مسیر مجهز به امکانات رفاهی و مبلمان شهری شده است.

وی افزود: ۱۸هزار مترمربع از مسیر ضلع شرقی جاده سلامت آسفالت و همچنین ۱۱کیلومتر جدولگذاری سنگی شده است.

فدائی فر گفت: با توجه به اینکه این جاده، مسیری برای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری شهروندان است، در این مسیر ۲ المان دوچرخه، ۲ست ورزشی ۲۴عددی، ۲۰صندلی بتنی و ۵ سطل آشغال بتنی، ۳ ایستگاه استراحت، ۱۱عدد تابلوی تبلیغات فرهنگی و ورزشی، گلجای و پایه چراغ‌های روشنایی نصب شده است.

وی بیان کرد: اقدامات تجهیز این مسیر با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری قزوین اجرایی شده است.

مدیر منطقه سه شهرداری قزوین نیز در ادامه از آغاز عملیات عمرانی آماده‌سازی ضلع غربی جاده سلامت «مسیر دوچرخه‌سواری جاده باراجین» در سال جاری خبر داد.

فدائی‌فر افزود: پروژه تکمیل احداث جاده سلامت در ضلع غرب از تقاطع نخبگان، «دانشگاه آزاد اسلامی قزوین» به سمت باراجین اجرایی خواهد شد.

وی گفت: برای اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ضلع غربی جاده سلامت ۵۰۰میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است که در ۶ ماه اول سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.