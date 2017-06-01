به گزارش خبرنگار مهر، صفر نیازی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در محکومیت کیفری میتوان مجازات جایگزین اعمال کرد اما در محکومیتهای مالی مجازات جایگزین نداریم.
وی افزود: این در حالی است که در محکومیتهای مالی افراد به دلایل ناخواسته گرفتار میشوند و از جمله موضوعاتی چون تصادفات، مهریه و مواردی از این دست منجر به زندانی شدن فرد شده است.
رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اردبیل تأکید کرد: تعداد زندانی مالی به حدی افزایش یافته که حتی در راهروهای زندان جایی برای تردد وجود ندارد و زندانیان به صورت کتابی میخوابند.
نیازی متذکر شد: بسیاری از زندانیان مالی به دلیل میزان بدهی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و لازم است خیرین در این خصوص مساعدت کنند.
وی ماه رمضان و جشن گلریزان را فرصت مطلوبی برای حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد دانست و گفت: بیشک ثواب این اقدام در این دنیا و آخرت ماندگار است.
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