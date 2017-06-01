اولویت بسته تشویقی، به صفر رساندن هزینه های نظام مهندسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با حضور ریاست کمیته، نماینده سازمان نظام مهندسی و سایر اعضاء کمیته در محل سازمان برگزار شد.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در این جلسه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، تصریح کرد: امیدواریم با کمک و مساعدت کلیه اعضای این ستاد بتوانیم با الهام از تجربیات بسته تشویقی نوسازی سال گذشته، تصمیمات کارآمد و ارزشمندی را جهت اجرای کامل بسته تشویقی نوسازی در سال ۹۶ اتخاذ نماییم.

فتح اللهی با تأکید بر این که اولویت ما در اجرای بسته تشویقی در سال جاری به صفر رساندن هزینه های نظام مهندسی برای متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده است، یادآور شد: بحث کاهش هزینه های نظام مهندسی در بافت های فرسوده یکی از آیتم هایی است که در سال گذشته اجرایی نشد و امید است که با موافقت سازمان نظام مهندسی، علاوه بر هزینه ناظرین، هزینه مجموعه خدمات فنی اعم از ژئوتکنیک، نما، فنی و مهندسی خاک و غیره برای متقاضیان نوسازی در محلات هدف به صفر برسد.

وی افزود: فراهم ساختن شرایط مناسب اقتصادی و اعطای یارانه های مالی برای نوسازی بافت های فرسوده، بدون اغماض در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز تأثیرگذار خواهد بود.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با حمایت های شهردار محترم تهران، تدابیر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و همیاری دستگاه های اجرایی، توانستیم در سال گذشته علیرغم افتی که در تعداد پروانه های صادره در خارج از بافت های فرسوده ایجاد شد، به رشد قابل قبولی در نوسازی برسیم.

فتح اللهی اظهار داشت: تعداد پروانه های صادره در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری داخل بافت های فرسوده در مقایسه با ماه های مشابه در سال ۹۵، بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که درصد رشد این شاخص در خارج از بافت های فرسوده منفی بوده است.

حسن کریمی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و ریاست کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران نیز در این جلسه، بیان کرد: امروز کسی که می خواهد در بافت های فرسوده اقدام به نوسازی کند، ریالی بابت هزینه های عوارض نوسازی، انشعابات آب، برق و گاز پرداخت نمی کند.

در این جلسه نظرات و پیشنهادات حاضرین در خصوص راهکارهای کاهش هزینه های نظام مهندسی در بافت های فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و به منظور کاهش هزینه های ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهر تهران با پرداخت کمک هزینه خدمات مهندسی به متقاضیان صدور پروانه تخریب ونوسازی در بافت های فرسوده موافقت گردید. همچنین مقرر شد به منظور جبران هزینه های مربوطه پنجاه درصد هزینه ها توسط شهرداری تهران (سازمان نوسازی شهر تهران) و مابقی به نحو مقتضی توسط سازمان نظام مهندسی تأمین گردد.

سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز متعهد شد ساز و کار پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۲خرداد ماه به هیات پنج نفره اعلام و هیات مذکور نیز حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به تصویب مکانیزم پیشنهادی و ابلاغ آن به شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی استان اقدام نماید.