توقیف ۱۲ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق در شهرستان دشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان ۱۲ دستگاه خودرو سواری تندرو ویژه حمل کالای قاچاق (شوتی) که از شهرستان های همجوار اقدام به بارگیری کالای قاچاق کرده و قصد خروج از شهرستان به سمت استان‌های هم‌جوار را داشتند شناسایی و متوقف کردند.

وی گفت: با توجه به شیوه و شگرد قاچاقچیان در انتقال کالای قاچاق با خودروهای سبک سواری با بکارگیری حداکثر امکانات انتظامی طرح توقیف خودروهای سبک شوتی در محور لاور شرقی با انجام مراقبت های ویژه اجرا شد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: تلاش همکاران منجر به توقیف ۱۲ دستگاه خوردوی سواری شد که تعداد ۶ دستگاه از خودروهای مذکور حامل انواع بار قاچاق به ارزش ۸۱۰ میلیون ریال شد.

سرهنگ صیادی با بیان اینکه ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۸۱۰ میلیون ریال است، افزود: این محموله‌ها شامل انواع کفش و بادام خارجی بود که در این رابطه شش نفر متخلف به همراه خودرو و کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی قرار گرفتند.