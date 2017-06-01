پدیده گرد و خاک در استان بوشهر/ دریا متلاطم است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی به همراه گرد و خاک و همچنین تلاطم دریا است.

وی اضافه کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاظرنشان کرد: جهت باد نیز شمال غربی با سرعت ۱۸ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات تا ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج نیز طی این مدت بین ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر و فردا در سواحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر است.

مساعدی افزود: فردا زمان مد اول دریا ساعت سه و ۵۱ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت هفت و ۵۱ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۳ و ۵۴ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۱ و ۳۷ دقیقه خواهد بود.