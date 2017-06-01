  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

کارشناس هواشناسی خبر داد؛

پدیده گرد و خاک در استان بوشهر/ دریا متلاطم است

پدیده گرد و خاک در استان بوشهر/ دریا متلاطم است

بوشهر - کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر از بروز گرد و خاک و تلاطم دریا در استان بوشهر خبر داد.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی به همراه گرد و خاک و همچنین تلاطم دریا است.

وی اضافه کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاظرنشان کرد: جهت باد نیز شمال غربی با سرعت ۱۸ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات تا ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج نیز طی این مدت بین ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر و فردا در سواحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر است.

مساعدی افزود: فردا زمان مد اول دریا ساعت سه و ۵۱ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت هفت و ۵۱ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۳ و ۵۴ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۱ و ۳۷ دقیقه خواهد بود.

کد مطلب 3994282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها