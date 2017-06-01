ساماندهی ۶۳ تشکل مردم نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رضایی ظهر پنجشنبه در نشست کمیته توسعه مشارکت ها و تشکل های مردم نهاد افزود: این تشکل ها در زمینه برگزاری دوره های مختلف، همایش ها، نشست های آموزشی، برپایی نمایشگاه با محوریت برنامه ها و نشست های علمی و تخصصی در زمینه موادمخدر در حال فعالیت هستند.

رضایی گفت: برگزاری سه همایش در حوزه سوء مصرف مواد مخدر در استان در دستور کار قرار دارد.

رضایی تاکید کرد: همایش نقش عشایر در کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه سوء مصرف مواد مخدر با حضور استان ها، همایش فضای مجازی و نقش باورهای دینی در حوزه کنترل آسیب های اجتماعی و همایش صیانت اجتماعی در حوزه سوء مصرف مواد مخدر با حضور استان های جنوب کشور از جمله برنامه های این شورا است که با هدف اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدرو آگاه سازی برگزار می شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارز با مواد مخدر استان اظهار داشت: براساس استراتژی و برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر و در راستای سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر استفاده از پتانسیل تشکل های مردم نهاد ظرفیت خوبی برای تحقق اهداف است.

رضایی با تاکید بر استفاده از ظرفیت حوزه های مختلف در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر، اگاه سازی و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در راستای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر طرح جامع آموزش اصناف کارگری با حضور ۱۰ هزار نفر و طرح جامعی با محوریت هیات های ورزشی با حضور ۶ هزار نفر در حال تهیه و ارسال به ستاد مبارزه با مواد مخدر است. ‌

رضایی از برگزاری همایش نقش عشایر در کنترل آسیب های اجتماعی در تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت: همایش های دیگری نیز در ۶ ماهه دوم سال جاری برگزار می شود.