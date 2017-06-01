به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اردبیل تصریح کرد: قرار است از طریق کمیته بررسی، بررسیهای اولیه مفصلتر و جامعتری از وضعیت واحدهای تولیدی صورت گیرد.
وی افزود: بعد از بررسی طرحها و واحدهای تولیدی به بانکها معرفی میشوند و علاوه بر این در سال جاری شرکتهای فنی و مهندسی نیز برای بررسی طرحها در جلسات ستاد تسهیل حضور مییابند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان متذکر شد: در برخی مواقع مشکل واحد تولیدی صرفاً دریافت تسهیلات نیست و شرکتهای فنی مهندسی میتوانند عارضهیابی و آسیبشناسی داشته باشند.
عاملی تأکید کرد: از سویی پرداخت تسهیلات بانکی در سال جاری نیز دنبال میشود و به محض صدور مجوز از بانک مرکزی انتظار میرود بانکها به وعده خود برای پرداخت تسهیلات عمل کنند.
وی به اولویتبخشی واحدهای تولیدی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد اشاره کرد و گفت: حداکثر پرداختی واحدهای خرد و متوسط دو میلیارد تومان است.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به پرداخت تسهیلات به ۱۷ واحد با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در سال گذشته یادآور شد: تمامی این واحدها امروز فعال شدهاند.
وی افزود: از سویی واحدهایی که رویکرد صادراتی داشته و یا میتوانند اشتغالزایی داشته باشند در سال جاری مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.
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