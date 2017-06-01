۲۰ درصد از منابع اعتباری خراسان جنوبی به اشتغال اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: طی سال جاری بر اساس مصوبه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، ۲۰ درصد از منابع استانی در قالب کمک های فنی و اعتباری به اشتغال، سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی اختصاص یافت.

وی با اشاره به میزان اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه های مختلف استان بیان کرد: ۱۰ درصد از کل اعتبارات برای منابع آبی و هشت درصد از اعتبارات برای بهسازی روستاها اختصاص یافته است.

پرویزی بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها بر اساس میزان پروژه تعریف شده پرداخت می شود.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت های صندوق خرد زنان روستایی بیان کرد: به تولید کنندگان که تسهیلات دریافتی سال های قبل را در مسیر پروژه استفاده کرده اند، کمک می شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: همچنین اگر این تولید کنندگان دارای طرح ها و پروژه های قابل اجرا و مطلوبی باشند، به آن ها کمک های خوبی می شود.

پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شوند

وی با اشاره به پروژه های نیمه تمام استان بیان کرد: این پروژه ها باید از بخش دولتی جدا شده و به بخش خصوصی واگذار شود.

پرویزی با بیان اینکه باید به سرمایه گذاران بخش خصوصی کمک کنیم، افزود: نباید تا پایان اتمام پروژه های نیمه تمام، جز در مواقع ضروری طرحی جدید آغاز شود.

وی بیان کرد: توزیع اعتبارات به اتمام پروژه ها باید بر مبنای نیاز و محرومیت شهرها و روستاها قرار گیرد و بر مبنای وسعت سرزمینی نباشد.

پرویزی اظهار کرد: امید است با توزیع واقعی و عادلانه اعتبارات، مناطق عقب مانده کمک شده و به نقطه تعادل برسند.

هیچ دستگاهی حق اخذ هزینه کارشناسی استعلام ندارد

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: فرمانداران باید با نگاهی کارشناسی و بدون دخالت شخصی، در اختصاص اعتبار به پروژه های نیمه تمام شهرستان ها تصمیم گیری کنند.

پرویزی با بیان اینکه تاکنون چند توافق سه جانبه برای پیشرفت استان داسته ایم، گفت: انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان یکی از اقدامات شایسته ای است که امید است به مرحله اجرا برسد.

وی بیان کرد: همچنین طی سال جاری دو مصوبه به میزان ۱۰ و چهار میلیارد تومان از ماده ۱۰ و ۱۲ داشته ایم که ابلاغ شده است.

پرویزی با اشاره به دستور جلسه مبنی بر حذف تعدادی از استعلامات بین دستگاهی بیان کرد: طی سال جاری هیچ دستگاهی هزینه ای کارشناسی بابت استعلامات بین دستگاهی نباید اخذ کند.