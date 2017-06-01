یادداشت اعتراضی اردن تسلیم سفارت رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه اردن در اعتراض به هتک حرمت های اخیر شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی، یادداشت اعتراضی خود را تسلیم سفارت این رژیم در امان کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرده است: هتک حرمت مسجدالاقصی موجب تحریک احساسات مسلمانان می شود. این اقدام همچنین با قوانین بین المللی در تعارض است.

وزارت خارجه اردن همچنین گفته است: دست زدن به چنین اقداماتی به روابط میان اسرائیل و فلسطین ضربه وارد می کند.

گفتنی است، شهرک نشینان صهیونیست روزانه با چراغ سبز نظامیان این رژیم، صحن های مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار می دهند.