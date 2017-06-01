به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان گفت: امسال برای ایجاد ۲۵ هزار شغل در استان لرستان برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه کارگروه اشتغال و تولید در استان تشکیل شده است، اظهار داشت: برای تحقق اشتغال وعده داده شده در سال جاری نیازمند انجام بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم.

استاندار لرستان افزود: باید ساز و کارهای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری را با استقبال از سرمایه‌گذاران و برداشتن موانع سد راه آن‌ها فراهم کنیم.

بازوند با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی همانند یک چتر عمل می‌کند که مقبول همگان است و همه می‌خواهند زیر این چتر در راستای توسعه‌ی کشور گام بردارند.

وی تصریح کرد: کمتر پیش آمده که همه‌ قوا و بخش‌های مختلف کشور روی مسئله‌ای اجماع داشته باشند که خوشبختانه در مورد اقتصاد مقاومتی چنین است و این اجماع یک فرصت محسوب می‌شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این فرصت نباید از بین برود، خاطرنشان کرد: اساس اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است که به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته‌اند.

بازوند افزود: سند تولید و اشتغال استان تهیه شده که در آن سهم هر شهرستان مشخص شده است.

وی با تاکید بر اینکه عمده‌ کار به عهده‌ مردم و بخش خصوصی است، گفت: لازمه‌ی اشتغال، تولید ثروت و سرمایه‌گذاری حضور مردم است که بر همین اساس ضروری است موانع این امر را برطرف کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه بخشی از این موانع و مشکلات مربوط به دولت است که باید برطرف شوند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی‌شان از مدیران انقلابی یاد کردند، امروز مدیر انقلابی و کارآمد کسی است که بتواند شرایط ایجاد اشتغال را فراهم کند و در واقع تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری باشد.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با اشاره به بهبود شاخص‌های کسب و کار لرستان بیان داشت: این امر نشان از توجهی دارد که در این مدت به فضای کسب و کار استان شده است.

بازوند به امضای ۲۲ هزار میلیارد تفاهم‌نامه در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: از این مقدار، حتی اگر ۲۰ درصد نهایی شود، تاثیر بسیار خوبی بر روند توسعه‌ استان خواهد داشت و نقطه‌ امید خوبی است.

وی با اشاره به انجام برنامه‌ریزی برای دستیابی به صادرات ۲۸ درصدی در سال جاری گفت: در سال گذشته برای ۱۲.۵ درصد برنامه‌ریزی کرده بودیم که در نهایت به رشد ۲۵ درصدی در این حوزه نائل شدیم.

بازوند در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت موضوع گردشگری و نقش آن در توسعه‌ استان عنوان داشت: اگر زیرساخت‌ها و شرایط را فراهم کنیم، سرمایه‌گذاری خودبخود صورت می‌گیرد.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان افزود: باید سود گردشگری در جیب و سفره‌ مردم خودش را نشان بدهد؛ تنها در این صورت است که گردشگری رونق می‌گیرد.