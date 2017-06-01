لزوم ساماندهی زکات فطره/برگزاری نماز عید فطر در ۱۵ مسجد فردیس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ایمانی در نشست شورای زکات شهرستان فردیس که پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد، با بیان اینکه خدا روزه را واجب کرد که فقیر و غنی در یک سطح قرار گیرند، اظهار کرد: یکی از اتفاقاتی که با روزه همراه شده است، نذر است.

امام جمعه فردیس در ادامه دستگیری دیگران و ایثار در ماه رمضان را مهم برشمرد و عنوان کرد: یکی از فلسفه های روزه کمک به دیگران است و اغنیا با گرفتن روزه درد و رنج فقرا را درک می کنند.

وی با اشاره به سالروز رحلت امام خمینی (ره)، افزود: امام خمینی فرهنگی در کشور به وجود آورد که مردم از خود محوری ها و خودخواهی ها بیرون آمدند و توانستند نظام شاهنشاهی را سرنگون کنند و همچنین با برگرفتن از روحیه حق پذیری نیز توانستند جنگ را اداره کنند و هشت سال مقتدرانه بجنگند.

حجت الاسلام ایمانی با بیان اینکه برگزاری نماز عید به دست فقیه عادل و یا کسی با اجازه و از طرف اوست، گفت: فتوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با برگزاری نماز عیدین یکی است و به همین منظور ائمه جماعاتی می توانند نماز عید فطر برگزار کنند که پیش از آن با امام جمعه هماهنگ کرده باشند.

وی عنوان کرد: اگر نماز های عید فطر به صورت متمرکز برگزار شود علاوه بر حضور پرشور و چشمگیر مردم در نماز، ساماندهی جمع آوری فطریه ها نیز آسانتر می شود و به همین منظور در نظر داریم به جای برگزاری نماز عید فطر در ۵۰ نقطه از سطح شهر، در ۱۵ نقطه نماز را برگزار کنیم.

امام جمعه فردیس با اعلام اینکه ائمه جماعت برای برگزاری نماز عید فطر باید با امام جمعه هماهنگ کنند، خاطر نشان کرد: در این صورت برای برنامه ریزی و اقدامات لازم برای جایگزاری صندوق های زکات مشکلی نخواهیم داشت و همه چیز بر طبق برنامه پیش می رود.

وی در بخش دیگری بر مصرف صحیح زکات فطری و سایر انفاقات مردم توسط نهاد ها، تاکید کرد و گفت: شهروندان توسط خیریه ها به طبقات محروم جامعه کمک می کنند و خیریه ها نیز موظفند تمام کمک مردمی را صرف کمک به محرومان کنند و هزینه های جاری خود را از جایی جدای صدقات مردم تامین کنند.

وی در ادامه از اداره کشاورزی خواست تا جلساتی را با کشاورزان در رابطه با زکات برگزار کنند و به صورت چهره به چهره فواید پرداخت زکات را تبلیغ کنند.

امام جمعه فردیس دلیل به خوبی جمع آوری نشدن فطریه سال گذشته را وجود صندوق های زکات در این شهرستان از سوی شهرستان های شهریار و کرج اعلام کرد و گفت: بر طبق مکاتبات انجام شده، با همکاری نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و دیگر نهاد های ذیربط ساماندهی جمع آوری فطریه امسال به خوبی انجام می شود.