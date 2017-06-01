کتابخانه بانوان قزوین گامی ارزنده برای ارتقای خدمات فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت ایجاد کتابخانه ویژه ی بانوان شهر قزوین با حضور جمعی از مسئولان و مدیران و مهدیه قافله باشی و زهرا یوسفی اعضای شورای اسلامی شهر در سالن این کتابخانه برگزار شد، گفت: ایجاد کتابخانه ویژه بانوان مطالبه ی به حق خانم های قزوینی بود که با موفقیت به انجام رسید.

وی اظهار داشت: هم اکنون سالن های مطالعه و کتابخانه های متعددی در سطح استان وجود دارند ولی به دلیل برخی محدودیت ها امکان بهره برداری حداکثری بانوان از این فضاها فراهم نبود، ولی امروز با وجود کتابخانه ی شهدای امدادگر هلال احمر قزوین، گامی ارزشمند در راستای خدمات کتابخوانی استان برداشته شده است.

انماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: امروزه به دلیل اینکه ساختمان های مسکونی اغلب کوچک هستند و افراد برای مطالعه و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با محدودیت مواجه هستند، توسعه و بهسازی فضاهای خدمات رسان برای افراد از مهمترین اولویت ها است.

زرآبادی به حضور بانوان عضو شورای شهر، مدیرکل امور بانوان استانداری، رییس سازمان هلال احمر قزوین و سایر مسئولان حاضر اشاره کرد و افزود: حضور پررنگ مسئولان دراین جلسه بیانگر اهمیتی است که برای جایگاه فرهنگ قایل هستند که این نگاه دلسوزانه قابل تقدیر است.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت مسئولان، شاهد رشد و ارتقای هرچه بیشتر جایگاه بانوان قزوینی در عرصه های فرهنگی اجتماعی باشیم.

مریم بیدخام مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری نیز در این جلسه گفت: یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی جوامع و توسعه یافتگی آن ها، میزان مطالعه و کتابخوانی است که در این راستا با همکاری و حمایت جمعی می توان برنامه هایی مفید و مناسب به اجرا درآورد که ایجاد کتابخانه ی عمومی ویژه بانوان از جمله اقداماتِ مفید انجام شده دراین زمینه است.

رویا اسماعیلی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: تقاضاها و درخواست های مکرری وجود داشت برای راه اندازی کتابخانه ای ویژه ی بانوان که امکانات و شرایط مناسبی برای استفاده ی روزمره بانوان داشته باشد.

وی ادامه داد: در این راستا با بررسی ها و ارزیابی های کارشناسی انجام شده، کتابخانه عمومی شهدای امدادگر هلال احمر، به دلیل برخورداری از فضای مناسب و امنیت کافی، شرایط خوبی برای ایجاد کتابخانه ی ویژه ی بانوان داشت.

اسماعیلی افزود: در حال حاضر این کتابخانه دارای بخش مخزن، سالن مطالعه، نمازخانه، غذاخوری، بخش نگهداری وسایل، بخش کودک، بخش نوجوان، بخش نشریات و خدمات اینترنتی است که استقبال خوبی نیز از این کتابخانه شده و هر روز به استثنای روزهای تعطیل به مخاطبان خدمات ارایه می دهد.

وی تاکید کرد: به طور قطع مطالعه ی مفید سطح آگاهی افراد را افزایش داده و از بروز بسیاری آسیب ها و انحرافات اجتماعی جلوگیری می کند که کتابخانه ها در این زمینه نقشی غیرقابل انکار دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین ضمن قدردانی از حمایت بی دریغ مسئولان استان از مقوله ی کتاب و کتابخوانی، گفت: همکاری خوب مدیریت هلال احمر قزوین در راه اندازی این کتابخانه و ایجاد فضایی مناسب و آرام برای بانوان، شایسته ی قدردانی است که امیدواریم در اینده ی نزدیک با ادامه ی این همکاری ها در مسیر توسعه فعالیت های کتابخوانی موفق ظاهر شویم.