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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی:

۱۹۴ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای به خراسان جنوبی اختصاص یافت

۱۹۴ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای به خراسان جنوبی اختصاص یافت

بیرجند- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: ۱۹۴ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه سال جاری به استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی آرین پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به وضعیت اعتباری استان طی سال جاری بیان کرد: میزان اعتبار هزینه ای خراسان جنوبی ۱۹۴ میلیارد و ۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: این اعتبارات شامل دو بخش حقوق و مزایا و سایراعتبارات هزینه ای بوده است.

آرین اعتبارات تملک سرمایه ای استان را ۳۹۴ میلیار و ۶۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: همچنین میزان اعتبارات تملک دارایی ۹۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.

وی اعتبار درآمد حاصل از نفت را ۱۵۳ میلیارد و ۹۰۷ میلیون تومان دانست و گفت: همچنین اعتبار استفاده توازن از امکانات کشوری نیز بیش از ۱۹ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: طی سال جاری برای اولین بار اعتباری بالغ بر ۱۰۵ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان برای ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی استان اختصاص داده شده است.

وجود ۱۴۰۰ پروژه نیمه تمام در استان

وی میزان تخصیص اعتبارات شهرستان بشرویه را ۵.۹ درصد، بیرجند ۲۱.۷ درصد، درمیان ۷.۹ درصد و سرایان را ۶.۱ درصد عنوان کرد.

آرین ادامه داد: همچنین تخصیص اعتبار در شهرستان سربیشه ۶.۹  درصد، طبس ۱۱.۱ درصد، فردوس ۶.۸ درصد، قاین ۱۲.۲ درصد و نهبندان ۸.۳ درصد است.

وی با اشاره به پروژه های نیمه تمام خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر هزار و ۴۰۰ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی ادامه داد: بالغ بر ۳۰ درصد از این پروژه ها پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند.

کد مطلب 3994313

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