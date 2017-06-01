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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

یک مقام مسئول اعلام کرد؛

تغییر در پروازهای فرودگاه‌ امام(ره) به دلیل برگزاری مراسم ۱۴خرداد

تغییر در پروازهای فرودگاه‌ امام(ره) به دلیل برگزاری مراسم ۱۴خرداد

با توجه به برگزاری مراسم ۱۴ خرداد در حرم مطهر امام خمینی(ره)، پروازهای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با تغییراتی مواجه خواهد شد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه امام خمینی (ره)، کورش فتاحی، معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این‌باره اظهار داشت: امسال نیز روز ۱۴ خرداد ماه، سالگرد رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) طبق سنوات گذشته در حرم مطهر ایشان برگزار خواهد شد و سیل انبوه مردم در این مراسم حضور خواهند داشت بنابراین بار ترافیکی زیادی به وجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: به همین منظور مسافرانی که قصد تردد در روز ۱۴ خرداد به فرودگاه امام خمینی(ره) را دارند، به علت بار ترافیکی موجود در آزادراه تهران-قم، توصیه می‌شود از طریق آزادراه تهران-ساوه به فرودگاه تردد کنند.

معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از مسافران خواست جهت اطلاع از آخرین وضعیت پروازها با شماره تلفن ۰۹۶۳۳ یا ۰۲۱۵۱۰۰۱۱۸ تماس‌ بگیرند.

کد مطلب 3994317

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