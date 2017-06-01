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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

مدیرعامل ستاد دیه استان یزد خبر داد:

نیاز به ۲۸۰ میلیارد ریال برای آزادی ۱۶۳ زندانی جرائم مالی غیرعمد

نیاز به ۲۸۰ میلیارد ریال برای آزادی ۱۶۳ زندانی جرائم مالی غیرعمد

یزد ـ مدیرعامل ستاد دیه استان یزد گفت: در حال حاضر ۱۶۳ نفر در زندان‌های استان یزد، زندانی جرائم مالی غیرعمد و چشم انتظار کمک خیران هستند.

اسلام افشون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد مددجو حدود ۲۸۰ میلیارد ریال بدهی دارند که ستاد دیه تلاش می کند با تامین این مبلغ و جلب رضایت شاکیان، شرایط بازگشت این زندانیان به آغوش خانواده هایشان را فراهم کند.

وی عنوان کرد: ستاد دیه استان یزد تاکنون توانسته ۴۰ میلیارد ریال از این مبلغ را از شاکیان رضایت بگیرد.

افشون با اشاره به آزادی ۲۲ نفر از زندانیان مالی جرائم غیرعمد در دو ماه نخست امسال بیان کرد: در سال گذشته نیز ۱۲۰ مددجوی جرائم مالی غیرعمد با کمک خیران و تلاش های مجموعه ستاد دیه دوباره به آغوش خانواده خود بازگشتند.

مدیرعامل ستاد دیه استان یزد یادآور شد: در ماه رمضان هر سال در استان یزد جشن های گلریزان متعددی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار می شود که امیدواریم امسال نیز با مشارکت خوب خیران، شرایط بازگشت این زندانیان به آغوش خانواده هایشان فراهم شود.

به گزارش مهر، دوازدهمین جشن گلریزان یزد با حضور جمعی از مسئولان استانی و جمعی از خیران به همت ستاد دیه استان یزد در سالن شهید عباسپور برق منطقه ای برگزار شد.

کد مطلب 3994322

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