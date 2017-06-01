زینب قربانی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار دو شعبه عام وایتام در کرمانشاه خبرداد وافزود:شعبه ایتام(فرزندان بی سرپرست)مختص افرادی است که تحت پوشش هیچ ارگان حمایتی نیستند،واز طریق خیرین خود جوش حمایت می شوند.

قربانی تاکیدکرد:در مؤسسه آبشار عاطفه ها کمهای مردمی مستقیم به دست نیازمندان که هم اکنون ۱۴۰خانواده را حمایت میکنیم که اغلب این خانواده ها تحت پوشش هیچ ارگان حمایتی نیستند میرسد.

قربانی خدمات مؤسسه آبشار عاطفه ها را اختصاص به فرزندان یتیم دانست وافزود:افراد تحت حمایت این مؤسسه از مختصر مستمری ماهیانه پرداخت هزینه درمان فروش صنایع دستی تولیدی آنان وفروش سبزیجات خشک معطر آنان از طریق مؤسسه و راهنمایی های لازم جهت استفاده از مزایای مؤسسه آبشار عاطفه ها عنوان کرد.وافزود:توسط مربیان مجرب به ایتام آموزش گلیم بافی،گلسازی، پرورش گل وگیاه دا ده می شود وصنایع دستی و سبزیجات خشک معطر آنان از طریق این مؤسسه به فروش میرسد.

مؤسس شعبه آبشار عاطفه ها از۳۰۰ شعبه این مؤسسه در سراسرکشورخبر داد وافزود:در کرمانشاه شعبه ایتام وسادات مستقر در خیابان رشیدی جنب بانک تجارت وشعبه عام در روبروی ترمینال شماره یک آماده دریافت کمکهای خداپسندانه خیرین می باشد.قربانی از خیرانی که تمایل دارند حامی فرزند یتیم باشند خواست به این مؤسسه برای تشکیل پرونده مراجعه کنند،و کمکهای نقدی خود را به شماره حساب ۲۸۴۴۴۳۷۷۲۰۵۰۰۱ وشماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۵۷۶۱۸۰۷۳ بانک انصار واریز نمایند.