خدمات مترو تهران در سالروز ارتحال امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بافنده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی افزود: مترو تهران از شامگاه روز ۱۳ خرداد خدمات رسانی ویژه بهمنظور جابجایی زائران و شرکت کنندگان در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) را آغاز میکند و در این راستا سرویس دهی شبانه حدفاصل ایستگاه شهر ری تا ایستگاه حرم مطهر از ساعت ۲۳ سیزده خرداد تا ۵:۳۰ روز ارتحال، بافاصله گذر هر ۳۰ دقیقه انجام خواهد شد.
وی در خصوص سرویس دهی رایگان در روز ۱۴ خرداد گفت: زائران عزیز میتوانند از ابتدای صبح تا پایان مراسم در تمامی ایستگاههای خط یک، دو، سه و چهار بهصورت رایگان تردد کنند.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه این سرویس دهی رایگان در ایستگاه های شهر ری، شاهد و حرم مطهر امام خمینی (ره) از شب قبل آغاز می شود تصریح کرد: از ساعت ۲۰ روز ۱۳ خرداد تا پایان مراسم ارتحال حضرت امام (ره) خدمات رسانی در این ایستگاهها رایگان است.
احمدی بافنده ادامه داد: بهمنظور رفاه حال مسافران و زائران گرامی، فاصله گذر حرکت قطارهای خط یک مترو تهران در روز ۱۴ خرداد به چهار دقیقه کاهش مییابد، ضمن آنکه آمادگی برای اعزام قطارهای فوقالعاده نیز وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مراسم ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی در عصر روز ۱۴ خرداد برگزار می شود شرکت بهره برداری مترو تهران ساعت فعالیت خط یک مترو تهران را تا ۱۲ شب افزایش داده است تا تمام مسافران پس از پایان مراسم بتوانند بهراحتی با مترو از حرم مطهر امام خمینی (ره) به سمت مقاصد خود حرکت کنند.
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