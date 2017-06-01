ظرفیت سیلوهای قزوین برای خرید گندم کشاورزان فعال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی درجلسه هماهنگی خرید گندم کشاورزان که ظهر پنجشنبه در استانداری قزوین برگزارشداظهارداشت:ازنیمه دوم خرداد ماه کارخرید محصول جو کشاورزان آغاز میشود و از فرمانداران به عنوان مسئولان کمیته های خرید گندم انتظار داریم در این زمینه برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

وی بیان کرد:پیش بینی می شود ۲۵۰ هزارتن گندم، ۱۲۰ هزار تن جو و ۱۲ هزار تن کلزا مازاد بر مصرف در استان خریداری شود که برای این کار سیلو و انبارهای لازم مهیا شده است.

حبیبی گفت: حجم کار در ایام خرید بسیار سنگین است وبه شبکه حمل و نقل مناسبی نیاز داریم و در این راستا باید سیلوها و انبارها نیز آماده خرید و نگهداری محصولات کشاورزان شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: ۳۰۰ هزار تن ظرفیت سیلویی دراستان برای خرید محصولات کشاورزی آماده شده و ۵۰ هزار تن انبار و سیلوی ذخیره سازی نیز در حال آماده شدن است که همه نیازهای استان را برطرف می کند.