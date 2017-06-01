به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی در آیین افتتاح آسایشگاه خیریه معلولین مهر پناهندگان ضامن آهو در مشهد، با اشاره به اینکه موسسه خیریه بوستان شکوه مهر در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کند، اظهار کرد: باید چنین موسساتی را تقویت کنیم تا یک پشتوانه دلگرم کننده خوبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم شناسایی بهنگام داشته باشیم و افراد کارشناس را برای این افراد در نظر بگیریم یقینا آن استعدادهایی که دچار مشکل شده رشد می‌کند و تعالی آن را بیشتر خواهیم دید.

محسنی‌بندپی با بیان اینکه خراسان رضوی در بسیاری از موارد مرجع، الگو و پایلوت طرح‌هاست، تصریح کرد: بسیاری از طرح‌ها و راهکارهای علمی که برای مسائل بهزسیتی استفاده می‌شود توسط خراسان رضوی اجرا و پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش دولت استفاده از افرادی است که اثربخشی برای جامعه داشته باشند، خاطرنشان کرد: در این دولت سازمان بهزیستی رویکرد کارشناسی داشته و از کارهای علمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود شرایط و کاهش و کنترل معلول‌زایی انجام داده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته، عنوان کرد: در سال‌های گذشته بنیادهای فرشتگان را از ۲۰ به ۱۵۰ در سراسر کشور افزایش دادیم، همچنین در برنامه ششم همه اقدامات پیش‌بینی شده برای پیشبرد برنامه‌ها و به‌ کارگیری کارهای علمی است تا فعالیت‌ها در یک ریل گذاری درست انجام دهیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در برنامه ششم برنامه غربالگری ژنتیکی قبل از ازدواج برای زوج‌ها پیش‌بینی شده است با وجود اینکه خیلی مخالفت می‌کردند، اما با تشخیص رییس‌جمهور برای دفاع از آن حضور یافتیم و با رای بالایی تصویب شد.

وی با بیان اینکه انتظاراتی که از اورژانس اجتماعی می‎شد در سال‌های قبل متوقف شده بود، تصریح کرد: اما در دولت یازدهم به اورژانس اجتماعی توجه ویژه ای شده و مصوب شد تا همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر اورژانس اجتماعی داشته باشند و بر همین اساس ۱۱ شهر استان خراسان فاقد اورژانس اجتماعی است که تا پیش از پایان ۶ ماه اول امسال در این ۱۱ شهرستان اورژانس اجتماعی راه‌اندازی خواهد شد.

محسنی‌بندپی با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی نقش پررنگی در جلوگیری و کاهش خشونت و آسیب‌های اجتماعی دارد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته اورژانس‌ اجتماعی ۴۲۴۰ نفر را از خودکشی رهایی داده و به زندگی برگردانیم.

وی با بیان اینکه در مشهد بیشترین حاشیه نشینی را داشتیم، اما کمترین اقدامات را انجام داده بودیم، گفت: در سال‌های گذشته اقدامات خوبی در حاشیه شهر مشهد انجام شده و در حال حاضر همه پیش دبستانی‌های ما یک وعده غذای گرم به دانش‌آموزان داده می‌شود، همچنین سه مرکز بهزیستی راه‌اندازی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه باید سرعت و اثربخشی کار را زیاد کنیم، تصریح کرد: مهم افتتاح نیست مهم اثربخشی کار است و دیگر دوران آزمون و خطا گذشته، نه پولش را داریم نه منابعش را.

وی ادامه داد: کار خوبی که در حوزه اجتماعی و برای اولین بار در این استان انجام شده ثبت الکترونیکی طلاق است که ابتدا در مشهد آغاز شد و هم‌اکنون در چند شهر دیگر استان ادامه پیدا کرد و قرار است به‌زودی در ۱۱ استان دیگر هم تعمیم داده شود.

محسنی‌بندپی آموزش‌های اجباری پیش از ازدواج را اقدام دیگر این سازمان در حوزه پیشگیری عنوان کرد و گفت: پیش از این قبل از این کار بزرگ هیچ آموزش مدونی در کار نبود، اما اکنون در حال اجرای آزمایشی این طرح در سطح کشور هستیم و در آن به زوج‌ها پیش از ازدواج ۲۰ ساعت آموزش می‌دهیم.

وی اضافه کرد: سازمان بهزیستی امیدوار است با اقدامات خود در افق دراز مدت به کمک شرکای اجتماعی خود – خیران- آسیب‌های اجتماعی و... را در کشور کنترل کرده و کاهش دهد.