آمادگی کامل سپاه پردیس برای اعزام زائرین به حرم امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا توسلی پور ظهر پنج شنبه درنشست خبری با خبرنگاران ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) اظهارداشت: خدا را شاکریم در بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی این توفیق نصیب ما شد تا مراسمی پر شور را در سطح شهرستان پردیس برگزار کنیم.

وی گفت: برای برگزاری مراسمی هر چه باشکوه تر و اعزام زائرین به مرقد مطهر حضرت امام برنامه های بسیار خوبی در شهرستان تدارک دیده شده است.

توسلی‌پور اظهار کرد: فرماندار شهرستان پردیس به عنوان رئیس ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام برنامه‌ریزی‌هایی در سه کمیته کارها پیگیری می شود سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دبیر ستاد و سه کمیته فرهنگی اجرایی و پشتیبانی در برگزاری این مراسم ما را همراهی می کنند.

توسلی‌پور افزود: در کمیته فرهنگی سازمان تبلیغات و مسئولین فرهنگی عضو هستند و در کمیته پشتیبانی شهرداری ها اتاق اصناف و کارخانه سیمان شمال به همراه کمیته پشتیبانی سپاه شهرستان مأموریت‌های محوله را انجام می دهند.

فرمانده سپاه پردیس اضافه کرد: مهمترین کمیته ما کمیته اجرایی است که از ابتدا تا انتهای مراسم را برعهده دارد که این ماموریت برعهده سپاه شهرستان محول شده است.

وی ادامه داد: کمیته امداد راین نزدیک به یک ماه است که جلسات خود را برای برگزاری این مراسم آغاز کرده و سپاه پاسداران در درون خود ستادی را با نام ستاد ارتحال حضرت امام تشکیل داده است.

توسلی‌پور اظهار کرد: چندین کمیته ترابری، بازرسی، پشتیبانی، تغذیه و اسکان و همچنین ستاد گمشدگان که از ابتدای اعزام تا انتها با برای اختیار داشتن تجهیزات مناسب در صدد برگزاری یک مراسم بدون مشکل برخواهند آمد.

فرمانده سپاه پردیس گفت: در بسته تدارکاتی های مختلف افطار و پذیرایی از روزه‌داران و زائرین عزیزی که شهرستان پردیس عازم مرقد ملکوتی حضرت امام هستند تدارک دیده شده است.

وی افزود: در پارکینگ شماره پنج در ضلع شمالی مرقد حضرت امام اقدام به توزیع این اقلام خواهیم کرد که از صبح روز ۱۴ خرداد ماه در این محل مستقر خواهند شد.

توسلی‌پور با اشاره به برگزاری ۴ جلسه شهرستانی ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی با حضور تمام دستگاه های شهرستانی اظهار کرد: با تلاش تمام دستگاها و نهادهای شهرستان اصناف اتحادیه ها، آزادراه تهران پردیس، کارخانه سیمان شرکت عمران، فرمانداری، سازمان تبلیغات اسلامی و...کمک های خوبی برای برگزاری این مراسم پرشکوه داشتند.

فرمانده سپاه ناحیه پردیس اضافه کرد: اطلاع رسانی در زمینه ثبت نام زائرین در سطح شهرستان انجام شده و فضای شهرستان به سمت و سوی عزاداری سالگرد ارتحال رفته است.

وی افزود: پک های فرهنگی شامل پیام های ارزشی و عمده سخنان حضرت امام خمینی(ره) در زائرین توضیح خواهد شد تا این عزیزان بیانات و تفکرات حضرت امام را بازخوانی کنند.

توسلی‌پور گفت: فرمانده انتظامی شهرستان با حضور تمام نیروها در این مراسم همراه ما هستند و تیم های اسکورت نسبت به همراهی اتوبوس های زائرین تا مرقد امام ما را کمک خواهند کرد تا امنیت زائرین در هنگام رفت و برگشت به مرقد امام تامین شود.

فرمانده سپاه ناحیه پردیس آظهار کرد: طی برنامه‌ریزی‌های انجام شده حرکت زائرین شهرستان از ساعت ۱۵ روز ۱۴ خردادماه زائرین ما از مکان‌های اعلام شده خواهد بود.

توسلی‌پور در پایان گفت:در کنار برنامه‌های ویژه ای که تمام پایگاه های بسیج شهرستان برگزار می کنند و طی برنامه‌ای ویژه در عصر روز پانزدهم خرداد ماه مراسم افطاری در مسجد الغدیر شهر پردیس با همت ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام و با تلاش مدیریت کارخانه سیمان شمال برای زنده نگهداشتن و شهدای پانزدهم خرداد خواهیم داشت.