اعزام ٣٠٠٠ شهروند فردیسی به حرم امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارعی ظهر پنج شنبه در نشست خبری که در سپاه ناحیه امام رضا (ع) فردیس برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) به تشریح اقدامات انجام شده از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی ارتحال امام (ره) در این شهرستان پرداخت.

فرمانده سپاه فردیس در ادامه با اعلام اینکه تمام تمهیدات لازم برای اعزام زائران اندیشیده شده است، افزود: مجموعه اقدامات انجام شده در دو بخش اقدامات ستادی و اقدامات اجرائی است.

وی در توضیح اقدامات ستادی اظهار داشت: اولین اقدام تشکیل شورای هماهنگی ستاد ارتحال امام(ره) در سطح فردیس بود و گام دوم تقسیم وظایف دستگاهها و نهادهای دولتی برای اجرای مراسم باشکوه ارتحال امام بود.

فرمانده سپاه شهرستان فردیس افزود: ۴ کمیته موضوعی در ستاد ارتحال شهرستان با عنوان کمیته انتظامی و امنیتی با مسئولیت ناجا ، کمیته فرهنگی و اجتماعی با مسئولیت اداره تبلیغات اسلامی، کمیته بهداشت و درمان با مسئولیت شبکه بهداشت و درمان وکمیته نیروی انسانی با مسئولیت معاون سرمایه انسانی بسیج جهت ثبت نام زوار حرم حضرت امام تشکیل شده است.

وی در مورد بخش اجرائی برنامه ارتحال خاطر نشان کرد: سهمیه استان البرز در سال ۹۶، ۲۰ هزار نفر است که شهرستان فردیس میزبان اعزام ۳۰۰۰ نفر در قالب ۶۸ دستگاه اتوبوس به مرقد مطهر است.

سرهنگ زارعی در بخش دیگری بر مسجد محوری کردن برنامه اعزام به مرقد مطهر به عنوان کاری نو و بدیع اشاره کرد و افزود: با توجه به تأسی نقش و کارکرد مساجد در انقلاب به ویژه دوران دفاع مقدس تمام مراحل ثبت نام، سازماندهی و اعزام زوار به حرم مطهر با مساجد و نقش ائمه جماعات طرح ریزی و برنامه ریزی شده است که ۴۰ مسجد در حال ثبت نام زوار برای اعزام به مرقد مطهر هستند.

فرمانده سپاه شهرستان فردیس با ابراز خرسندی از استقبال مردم شهرستان فردیس از اعزام به مرقد مطهر حضرت امام(ره) گفت: با توجه به همزمان شدن ماه مبارک رمضان با سالروز ارتحال حضرت امام(ره) شاهد استقبال چشمگیر مردم به صورت خانوادگی از اعزام به مرقد مطهر هستیم.

وی درخصوص سایر برنامه ها گفت: برنامه جامع شهرستانی با حضور همه مسئولین، دستگاهها و نهادها و آحاد مردم قبل از انجام فریضه عبادی و سیاسی نماز جمعه روز ۱۲ خرداد در شبستان مصلی نماز جمعه شهرستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ۶ برنامه ارتحال حضرت امام که در روز شنبه ۱۳ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع مشکین دشت، مسجد جامع شهرک وحدت، مسجد جامع سرحد اباد، مسجد حجت ابن الحسن(ع) شهرک ارم، مسجد موسی بن جعفر(ع) منطقه پیک و مسجد صاحب الزمان(عج) منطقه اهری برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه فردیس خاطر نشان کرد: روزهای۱۳ و ۱۴ خرداد در سطح مساجد و گلزار شهدای گمنام شهرستان پایگاههای مقاومت بسیج در قالب قرار گاه فرهنگی برنامه های مناسب فرهنگی خواهند داشت.