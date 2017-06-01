دانش آموزان گرگان به سوالات امتحان نهایی ریاضی اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان گرگان، تعدادی از دانش آموزان رشته علوم انسانی صبح پنجشنبه در اعتراض به سخت بودن سؤالات امتحان نهایی درس ریاضی مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرستان گرگان تجمع کردند.

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان گرگان در جمع دانش آموزان معترض حاضر و ضمن گوش دادن به سخنان دانش آموزان به سؤالات آنان پاسخ داد.

محمودرضا نظری با ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی طراحی سؤالات امتحانی گفت: پرسش‌های تمامی دروس نهایی به‌صورت کشوری تنظیم و آموزش‌وپرورش گرگان در آن نقشی ندارد.

وی بابیان اینکه آسانی و سختی سؤالات به دانش‌آموز برمی‌گردد، افزود: سؤالات این آزمون توسط چند دبیر بررسی‌شده و این افراد سؤالات را مطلوب تشخیص داده‌اند.

نظری در پایان گفت: درخواست شما دانش آموزان بر اساس صورت‌جلسه‌ای به‌مراتب بالاتر انعکاس داده خواهد شد.