به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی پیش از ظهر امروز در بازدید از روند لوله گذاری شبکه گاز در شهر زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار بود، ۷۰۰ کیلومتر از این پروژه بزرگ در سال جاری به اتمام برسد اما با توجه به روند کار تا دی ماه این حجم از کار به پایان می رسد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۵۰ کیلومتر از فاز اول گازرسانی به بهره‌برداری رسیده است، افزود: در فاز دوم ۳۵۰ کیلومتر دیگر تا مرداد ماه سال جاری آماده می شود.

وی با اشاره به اینکه این پروژه به مساحت یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر اجرا می شود، افزود: فاز سوم این پروژه شامل ۴۵۰ کیلومتر است که تا دی ماه عملیات واگذاری آن به پایان می رسد و طبق برنامه ریزی انجام شده در اوایل سال آینده اجرایی می شود.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با نصب المک گاز، شهروندان تا سه ماه آینده می توانند نسبت به راه اندازی انشعاب خود اقدام کنند زیرا سهمیه نفت سفید این مشترکین قطع می شود.

وی افزود: خوشبختانه در حین اجرای این پروژه علاوه بر اشتغال مستقیم برای تعدادی دیگر از شهروندان مشاغل جانبی نیز ایجاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نیروگاه برق زاهدان در روز یک میلیون و ۳۰۰ لیتر گازوئیل مصرف می کند با انجام گازرسانی به این نیروگاه یک صرفه جویی ارزشمند انجام می شود.