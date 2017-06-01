المان شهدای گمنام شهر بیدستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه درمراسمی باحضور فریدون همتی استاندار قزوین، رضا عسگری فرماندار شهرستان البرز و سرهنگ مهدی طاهرخانی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قزوین، المان شهدای گمنام شهر بیدستان به بهره برداری رسید.

برای ساخت این المان ۹۵۰ میلیون ریال در مدت ۴ ماه توسط شهرداری بیدستان هزینه شده است.

فریدون همتی استاندارقزوین دراین مراسم ضمن تسلیت ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: ادامه راه شهدا باعث خوشنودی وشادی روح این عزیزان شده و موجب به ثمر نشستن اهداف و آرمان های شهدا می شود.

وی یادآورشد: به برکت خون شهدا امنیت و آرامش خوبی درکشور حاکم شده و ماوظیفه داریم از این دستاوردهای مهم بخوبی حفاظت کنیم و برای خدمت به مردم ورفع مشکلات جامعه بخصوص جوانان گام برداریم.

استاندار قزوین گفت: صیانت از نظام و انقلاب که وصیت همه شهدا و امام راحل است بر ما تکلیف می کند تا برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطر شهدا و حفظ آرمان های آنها تلاش کنیم.

در ادامه سرهنگ مهدی طاهرخانی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قزوین گفت: استان افتخار دارد که میزبان ۶۲ شهید گمنام باشد و بحمدالله حضوراین شهیدان گرانقدر درجای جای شهرهای استان باعث خیر و برکت و معنویت شده است و جوانان و نوجوان ازبرنامه های معنوی و فرهنگی این بزرگواران استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهربیدستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود مردمان انقلابی و ولایتمدار میزبان دو شهید گمنام در این شهر است که امروز درایام سوگواری امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی شاهد افتتاح المان شهدای گرانقدر هستیم.

مرتضی ململی شهردار بیدستان هم با بیان اهمیت توجه به زنده نگهداشتن یاد شهدا در جامعه اظهارداشت: شورا و شهردای بیدستان درراستای پاسداشت خون شهدا و زنده نگاه داشتن یاد وخاطر آنها اقدام به ساخت المان دوشهید گمنام این شهر در بوستان امام علی (ع)، در مدت کمتر از چهارماه با اعتباری بالغ بر۹۵۰میلیون ریال کرده است.

شهردار بیدستان افزود: این شهرداری برای بهرمندی جوانان و نوجوان شهر خود تلاش خواهد کرد که بهترین برنامه را برای آنها فراهم کند که اجرای این پروژه یکی از الویت های مدیریت شهری بود تا جوانان ونوجوانان وشهروندان از وجود پربرکت این شهدا در فضایی معنوی بهره ببرند.