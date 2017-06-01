هلاکت بیش از ۵۰ عنصر تکفیری در حومه استان «دیرالزور»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ارتش سوریه عملیات گسترده ای را علیه تروریست های تکفیری در استان دیرالزور ترتیب داد.

بر اساس این گزارش، نظامیان سوری مواضع تروریست های تکفیری واقع در حومه استان دیرالزور را هدف قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های عربی، در جریان این عملیات، نیروهای هوایی ارتش در کنار نیروی زمینی مشارکت داشت.

در همین ارتباط، یک منبع امنیتی سوری که نخواست نامش فاش شود، گفت: در جریان این عملیات گسترده بیش از ۵۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر، عملیات ضد تروریستی ارتش سوریه در حومه استان حمص ادامه دارد. ارتش سوریه در جریان این عملیات دهها عنصر تکفیری را به هلاکت رساند.

این در حالی است که که گفته می شود چهار نوع بیماری خطرناک در شهرک های شیعه نشین «فوعه» و «کفریا» که توسط تکفیریها محاصره شده، شیوع پیدا کرده است.