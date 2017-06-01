هزینه اشتراک گاز ۲۳۰ هزار تومان/نصب یک هزار و ۳۰۰ علمک در زاهدان

محمد حسن طهرانی پیش از ظهر امروز درحاشیه بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از روند لوله کشی گاز به منازل مسکونی در شهر زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت گاز استان آمادگی دارد تا به در خواست پنج هزار مشترک پاسخ دهد.

وی افزود: تاکنون یک هزار و ۳۰۰ علمک در شهر زاهدان نصب شده است و همچنین برای ۳۷۰ درخواست نیز پرونده تشکیل داده شده است.

وی تصریح کرد: هیچ مانعی بر سر راه اجرای لوله کشی گاز در شهر زاهدان وجود ندارد و دستگاه های مختلف از جمله شهرداری زاهدان همکاری خوبی در این زمینه دارند.

مدیر عامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه احتمالا در فصل زمستان اجرای پروژه کندتر شود، عنوان کرد: شهروندان مناطق بلوار جمهوری، دانشجو و زیباشهر باید هر چه سریعتر نسبت به ثبت درخواست اشتراک گاز اقدام کنند، تا این طرح به موقع به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه هزینه اشتراک گاز خانگی ۲۳۰هزار تومان است، گفت: تامین گاز خانگی یکی از زیرساخت های توسعه ای در هر شهر است که رفاه مردم را رقم می زند.