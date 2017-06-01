لنج باری در اطراف گناوه غرق شد/ یک نفر جان باخت

نورالله اسعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفان شدید باعث شده تا دریا طی روزهای اخیر متلاطم باشد و باعث بروز حادثه برای یک لنج باری در نزدیکی بندر گناوه شد.

وی اضافه کرد: پس از اعلام وظعیت اضطرار از سوی یک شناور باری به مرکز ترافیک گناوه، چهار شناور همراه با نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و امدادرسانی آغاز شد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه با اشاره به اینکه این لنج باری با هفت سرنشین در فاصله سه مایلی بندر گناوه دچار حادثه شده بود، ادامه داد: امواج دریا به سه متر رسیده بود و این موضوع عملیات امدادرسانی را سخت کرده بود.

وی با بیان اینکه ناخدای یدک‌کش امدادی بر اثر موج شدید به شدت مصدوم و راهی بیمارستان شد افزود: به منظور ادامه امدادرسانی شناور ناجی ۹ نیز از جزیره خارگ به محل حادثه اعزام شد ولی به علت وضعیت نامناسب جوی در فاصله ۵۰ متری شناور حادثه‌دیده متوقف شد.

اسعدی همچنین از غرق شدن یک قایق همکاری امدادرسانی در این حادثه خبر داد و اضافه کرد: لنج باری غرق شد و شش نفر از ملوانان با شنا کردن خود را به ساحل رسانده و نجات یافتند و یکی از ملوانان جان خود را از دست داد.

وی گفت: جسد فرد غرق شده به ساحل رسیده است.