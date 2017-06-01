  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۱

آذربایجان شرقی برترین هیئت دوچرخه سواری کشور شد

آذربایجان شرقی برترین هیئت دوچرخه سواری کشور شد

تبریز - آذربایجان شرقی برترین هیئت دوچرخه سواری کشور در سال ۹۵ انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوچرخه سواری، آذربایجان شرقی را به عنوان برترین هیئت دوچرخه سواری کشور انتخاب کرد.

طبق اعلام فدراسیون دوچرخه سواری، این رتبه بندی بر اساس مجموع عملکرد هیئت های دوچرخه سواری استان ها در سال ۹۵ اعلام شده است.

بر این اساس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی با کسب ۱۴۹۶ امتیاز در رتبه نخست برترین هیئت های دوچرخه سواری کشور قرار گرفته است.

عظیم عبدل نژاد ممقانی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی است و ناصر هوشیار نیز مسئولیت دبیر هیئت استان و رئیس هیئت شهرستان تبریز را به عهده دارد.

کد مطلب 3994364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها