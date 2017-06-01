سامانه بارشی وارد گلستان می شود

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین وضعیت الگوهای پیش یابی هواشناسی در گلستان به خبرنگار مهر گفت: الگوهای پیش یابی مدل های عددی از ورود سامانه ناپایدار به گلستان خبر می دهد.

وی افزود: امواج اولیه این سامانه از روز جمعه باعث افزایش ابر و احتمال رگبار ملایم و پراکنده به همراه رعدوبرق در شب خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان با بیان اینکه امواج اصلی این سامانه از اوایل جمعه شب از سمت غرب به استان رسیده و بر شدت ناپایداری افزوده خواهد شد، اظهار کرد: ورود این سامانه به استان باعث وقوع رگبار و رعدوبرق و گاهی وزش موقتی نسبتا شدید باد خواهد شد.

داداشی از کاهش ۶ تا هشت درجه ای دما طی روزهای آینده خبر داد و گفت: این سامانه تا روز دوشنبه هفته آینده در استان فعال خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر گرگان با ۲۴ درجه سانتی گراد خنک ترین شهر استان و گنبدکاووس با ۳۱ درجه سانتی گراد گرمترین شهر استان گزارش شده است.