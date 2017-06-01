خرید تضمینی سیاست مهم دولت در حمایت عملی از کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر پنجشنبه در جلسه خرید تضمینی گندم در استانداری گفت: اطلاع رسانی و اگاهی بخشی از طریق رسانه ها به مردم و کشاورزان کمک می کند تا مشکلی در خرید تضمینی گندم و جو نداشته باشیم.

وی افزود: در این راستا رسانه ملی نقش بسیار موثری می تواند ایفا کند و یکی از اقداماتی که مسئولان خرید تضمینی گندم وجو بایدانجام دهندتوجیه و آگاه کردن مردم از طریق صدا و سیما و رسانه های گروهی است.

همتی تصریح کرد:درخصوص کیفیت محصول جو قابل خریداری نیز باید به مردم اطلاع رسانی شود تا شاهد مشارکت و همراهی کشاورزان باشیم.

استاندار یادآورشد:مراکز خرید گندم و جو در استان باید با هم در ارتباط باشندتا شاهد ترافیک در سیلوهای ذخیره نباشیم و در این راستا تفکیک مراکز خرید جو و گندم ضروری است.

همتی بیان کرد:برای خریدتضمینی گندم و جو در استان تصمیمات خوبی گرفته شده و با شناسایی نقاط قوت و ضعف می توانیم برنامه ریزی مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

استاندار افزود: برای خرید مححصولات تولیدی کشاورزان که امسال گفته می شود بالغ بر ۳۰۰ هزار تن گندم و جو باشد نیازمند برنامه ریزی و آماده کردن سیلوها هستیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۲۶مرکز خرید گندم در استان فعال است و با اطلاع رسانی به موقع می توانیم از ایجاد صف های طولانی برای تحویل محصول در مراکز سیلو جلوگیری کنیم.

همتی با اعلام افزایش ساعات تحویل محصول از کشاورزان گفت: در مراکز خرید گندم و جو لازم است ضمن تامین امکانات رفاهی و بهداشتی برای کشاورزان و رانندگان زمان کار و تحویل نیز تا پایان غروب ـفتاب و ۲۰.۳۰ دقیقه اضافه شود.

همتی از فرمانداران نیزخواست با فعال کردن کمیته خرید تضمینی گندم و جو در شهرستانها نسبت به بازرسی مستمر از کارها اقدام کنند.

وی از ایجاد ۷۰ هزارتن ظرفیت جدید برای ذخیره گندم در استان هم خبر داد و افزود: این اقدام خوبی است ولی باید مراقب خرید گندم وجوهای غیرمرغوب باشیم و اجازه ندهیم از محصولات سال گذشته وارد سیستم شود.

همتی گفت:باید به میزان سیلوهایی که مورد نیاز است متقاضیان را نسبت به احداث سیلو در مناطق نزدیک مراکز تولید گندم و جو تشویق کنیم و در این بخش ما نیز حمایت لازم را انجام می دهیم.

استاندار یادآورشد: مراکز خرید و سیلوها در سطح استان باید به گونه ای باشد که دسترسی کشاورزان به این مکانها راحت باشد و برای سال آینده نیز لازم است به تعداد کافی برای ساخت مراکز خرید و ذخیره گندم و جو اقدام شود.

استاندار گفت:خریدتضمینی از راهکارهای حمایتی دولت از کشاورزان و روستاییان است که بایدبابرنامه ریزی لازم نسبت به پرداخت بموقع خرید محصولات کشاورزان ازمشکلات این بخش کم کنیم.

همتی افزود: خوشبختانه در سال گذشته در سفر هیئت دولت به استان قزوین تمامی مطالبات کشاورزان گندم و جو کار استان پرداخت شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم نوسازی کمباین ها گفت:به دلیل فرسوده بودن کمباین ها حدود ۲۵ درصد تلفات گندم در زمان برداشت داریم که اگر کمباین ها نو باشد میزان ضایعات کمتر می شود که باید پیگیری کنیم تاعلاقمندان به خرید کمباین مورد حمایت قرار گیرند و بتوانیم افت را به حداقل برسانیم.