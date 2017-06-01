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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

اجرای ۲ نمایش از تئاتر شهرستان ها در تئاتر شهر

اجرای ۲ نمایش از تئاتر شهرستان ها در تئاتر شهر

مجموعه تئاتر شهر طی روزهای پیش رو میزبان ۲ اثر نمایشی از هنرمندان تئاتر شهرستان ها در پلاتو اجرا و تالار سایه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پلاک ۷۲۹» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کردی عنوان یکی از آثار نمایشی جدید تئاتر شهر است که از روز دوشنبه هشتم خردادماه در پلاتو اجرای مجموعه به صحنه رفته و تا روز جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۸ به اجرای خود ادامه می دهد.

در این اثر نمایشی که از شهرستان بندرگز استان گلستان به صحنه رفته مهدی کردی، مهدیه کاویان، فرهنگ عمرانی، سیده فاطمه میرکریمی، امیرحسین صیدآبادی به عنوان بازیگر حضور دارند.

در تالار سایه نیز نمایش جدید دیگری با نام «ترانه ای برای تو» به کارگردانی امین ابراهیمی از شهرستان کوهدشت از پنجشنبه ۱۱ خردادماه تا جمعه دوم تیر ماه به صحنه می رود.

امین ابراهیمی، محمد جابری، مهدی سلطانی، امیرحسین بصیری، امیر حسین مانی ، میدیا برنجی و کازیوه دباغی بازیگران این نمایش هستند.

کد مطلب 3994377
فریبرز دارایی

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