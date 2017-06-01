حمید گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو قهرمانی و یک نایبقهرمانی در رقابتهای قویترین مردان شرق کشور به نمایندگان خراسان شمالی اختصاص یافت.
گلستانی بابیان اینکه مسابقه در پنج دسته وزنی منهای ۷۵، ۶۰، ۹۰، ۱۰۵ و مثبت ۱۰۵ کیلوگرم، برگزارشده است، تصریح کرد: مسابقات قهرمانی قویترین مردان شرق کشور در مشهد با درخشش نمایندگان استان پایان یافت.
وی افزود: سه نماینده از خراسان شمالی در این رقابتها حضور داشتند و درنهایت علی کیوان در رده سنی نوجوانان مقام اول، عباس سیارات در ۷۴ کیلوگرم مستر مقام دوم و علی رشیدی در وزن ۱۰۵ کیلوگرم مقام اول را به خود اختصاص دادند.
رئیس کمیته قویترین مردان استان گفت: مسابقه در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان با حضور ۱۰۰ ورزشکار از استانهای کرمان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان به مدت یک روز در محل پارک ملت مشهد برگزار شد و با درخشش نمایندگان استان پایان یافت.
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