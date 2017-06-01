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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب اهر مطرح شد؛

رسیدگی بدون نوبت به پرونده های قضایی ناشی از تصرف های غیر مجاز

رسیدگی بدون نوبت به پرونده های قضایی ناشی از تصرف های غیر مجاز

اهر - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر از رسیدگی بدون نوبت به پرونده های قضایی ناشی از تصرف های غیر مجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب شهبازپور ظهر پنج شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب اهر افزود: به پرونده های قضایی ناشی از تصرفات غیر مجاز حریم رودخانه ها و حفر چاه های غیرمجاز در خارج از نوبت و در کمترین زمان رسیدگی می شود.

وی گفت: با توجه به بارش های کم در سال های اخیر لازم است برای جلوگیری از مصرف بیشتر آب در بخش کشاورزی باید جلوی توسعه باغات و زمین های زراعی قبل از اقدام از سوی افراد گرفته شود.

وی افزود:  برای جلوگیری از تصرفات در رودخانه ها و استفاده های غیرمجاز از منابع آبی تمامی اعضای شورای حفاظت از منابع آب وظیفه دارند تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف جلوی آن را بگیرند و یا به مراجع قضایی گزارش دهند.

شناسایی ۱۵۰۰ کیلومتر رودخانه در اهر

در این جلسه مدیر امور آب شهرستان اهر نیز ضمن قدردانی از رهنمود های فرماندار شهرستان اهر و ریاست محترم دادگستری و مساعدت های دادستان محترم شهرستان و کلیه قضات محترم دادگستری شهرستان اهر و فرماندهی نیروی انتظامی و کلیه عوامل تحت امر و به خصوص رؤسای محترم کلانتری ها در حفاظت و صیانت از آب اعلام کرد: از زمان شروع برنامه طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی تاکنون در شهرستان اهر، تعداد ۵۸۹ حلقه چاه مسدود شده است که به تبع این اقدامات ۷ میلیون و ۸۹۰ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

وی افزود: در ۳ ماهه اول امسال نیزدر کنار سایر وظایف حفاظتی تعداد ۱۷۹ مورد جلوی تصرفات غیر مجاز در بستر رودخانه های شهرستان اهر گرفته شده است و از همشهریان در خواست می شود قبل از خرید هر زمینی در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها از میزان حد و بستر رودخانه در آن محدوده استعلام کنند تا خدای ناکرده دچار ضرر و زیان مالی نشوند چرا که بر اساس وظایف قانونی و حاکمیتی وتأکید شورای حفاظت منابع  آب شهرستان با هر گونه دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت.

پیش بینی بحران جدی آب کشاورزی در شهرستان اهر

مدیر امور آب شهرستان اهر با بیان اینکه در شهرستان اهر یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر رودخانه شناسایی شده است، گفت: برای تعیین حریم و بستر این رودخانه ها و تهیه نقشه برای آنها اعتبارات ملی کافی مورد نیاز است.

عطازاده با بیان اینکه با توجه به اهمیت آب و نقش حیاتی آن جهت مدیریت آب نیاز به مساعدت و همراهی تمامی ادارات و متولیان امر می باشد خاطر نشان کرد: تا زمانی که کمبود در آب و لزوم صرفه جویی در مصرف در بین همه مردم و بخصوص کشاورزان عزیز به طور جدی رعایت نگردد متأسفانه در آینده نه چندان دور شاهد بحران جدی در بخش آب کشاورزی شهرستان اهر خواهیم بود.

عطازاده همچنین گفت: برخلاف تمامی شایعاتی که در خصوص میزان آب تحویلی به صنعت وجود دارد آب واگذار شده به بخش صنعت برخلاف سایر کشورهای دنیا بسیارناچیزاست و این در حالی است که علیرغم کاهش آورد آب امسال سد ستارخان نسبت به سال قبل از ۳۵ میلیون آب استحصالی در سال جاری ۳ میلیون مترمکعب در بخش صنعت، ۸.۵ میلیون مترمکعب در شرب، ۴ میلیون مترمکعب هم  تبخیر و ۴ میلیون مترمکعب هم در محیط زیست مصرف و مابقی هم به مصرف بخش کشاورزی می رسد.

کد مطلب 3994380

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