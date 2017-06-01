۲۵۸ تن پسته از استان یزد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ماجدی اردکانی ظهر امروز در جلسه تخصصی امور صادرات و واردات که با حضور روسا و کارشناسان استاندارد برگزار شد، اظهار داشت: در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵۸ تن پسته از مرکز استان یزد به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

وی افزود: این مقدار پسته از طریق صدور ۲۱ گواهینامه استاندارد اجباری به ارزش بیش از ۶۲ میلیارد ریال به کشورهای لبنان، قطر، امارات، پاکستان، ترکیه، استرالیا و اتحادیه اروپا ارسال شده است.

ماجدی اردکانی عنوان کرد: واحد صادرات واردات اداره استاندارد علاوه بر این در مدت یاد شده اقدام به تعیین ماهیت ۲۹ مورد کالاهای صادراتی شامل کائولن، سیلیکات زیرکونیوم، پروفیل، اکسید مولیبدن، اکسید روی، دی اکتیل فتالات، قیر، پارچه پلی استر، پارچه رومبلی، لوله، اتصالات پلی پروپیلن و ... به ارزش بیش از ۲.۴ میلیون دلار به کشورهای افغانستان، پاکستان، هند، عراق، ترکیه، اتریش، آذربایجان و هلند کرده است.

وی افزود: واحد صادرات واردات اداره کل استاندارد استان یزد، به درخواست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، نسبت به بازدید و بررسی کارشناسی ۱۱ نمونه کالای قاچاق شامل انواع باتری خودرو، باتری موتور سیکلت، لاستیک و تیوب کامیون، ادکلن زنانه و مردانه اقدام و بررسی کارشناسی نتایج آزمون ۱۴ نمونه کالای قاچاق شامل انواع نوشیدنی، کنسرو، کمپوت و کاکائو را انجام داده و گزارش های مربوط را ارائه کرده است.