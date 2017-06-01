به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه بردخون اظهار داشت: برگزاری برنامه‌های اوقات فراغت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید برنامه‌های مناسبی اجرا شود.

وی بر لزوم مشارکت همگانی در برنامه‌های اوقات فراغت تاکید کرد و ادامه داد: دهیاران روستاها در زمینه برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های معرفتی مشارکت می‌کنند.

بخشدار بردخون با اشاره به برگزاری انتخابات، افزود: ۹۶ درصد مردم بردخون در انتخابات اخیر مشارکت کردند که از همه دست اندرکاران تقدیر می‌شود.

دریافت پول از اولیای دانش‌آموزان ممنوع است

ظهیر محمودی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون در این نشست اظهار داشت: دریافت هرگونه پولی به جز وجه کتاب و بیمه از اولیای دانش آموزان ممنوع است.

وی افزود: احداث ۵ کلاس درس در منطقه آغاز شده که تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.

محمودی با اشاره به رشد جمعیت دانش‌آموزی، خواستار مشارکت خیرین در زمینه احداث فضاهای آموزشی و پرورشی شد و اضافه کرد: دانش‌آموزان نیازمند نمازخانه، آزمایشگاه، کارگاه، پژوهش‌سرا، کانون فرهنگی و مراکز علمی و فرهنگی هستند و همگان در این راه مشارکت کنند.

دبیر شورای آموزش و پرورش ادامه داد: امتحانات پایانی و ثبت‌نام میان پایه‌ها در مدارس آغاز شده است و انتظار سالی موفقیت‌ آمیز را داریم.

وی گسترش فعالیت‌های قرآنی و مطالعه را در فعالیت‌های تابستانی خواستار شد و از همراهی همه مسئولان و شوراهای اسلامی تقدیر کرد.

تشکیل ۶ پایگاه اوقات فراغت

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز گفت: امسال شش پایگاه فعالیت‌های تابستانی در منطقه تشکیل می‌شود.

حیدر مغدانی خواستار همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: گسترش فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای و اشتغال‌زایی در اولویت برنامه‌های اوقات فراغت قرار دارد.

در ادامه اعضای شورا پیرامون حوزه آموزش و پرورش مطالبی بیان کردند.