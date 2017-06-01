دو جلسه تمرین برای ملی پوشان در اتریش

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان زیر نظر کارلوس کی روش در کشور اتریش امروز هم ادامه یافت. ملی پوشان کشورمان امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرینات خود را به شکل زیر دنبال کردند.

تمرینات تیم ملی کشورمان صبح امروز در سالن بدنسازی دنبال شد. ملی پوشان کشورمان بعد از ظهر نیز بعد از گرم کردن در زمین چمن، به چند دسته تقسیم شدند و تمرینات هوازی خود را زیر نظر «دیگو» و با نظارت کی روش پیگیری کردند.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای دیدار با تیم ملی ازبکستان در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آماده می کند. این دیدار از ساعت ۲۱:۱۵ روز ۲۲ خرداد ماه در ورزشگاه آزادی و به میزبانی کشورمان برگزار می شود.

چنانچه این دیدار با پیروزی تیم ملی کشورمان به اتمام برسد، صعود ایران به جام جهانی روسیه قطعی شده و دو بازی باقی مانده تیم ایران در این گروه کاملا تشریفاتی می‌شود.