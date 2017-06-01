سند کسب و کار در مازندران تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی راههای توسعه اشتغال در استان با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: سند اشتغال و کسب و کار استان باید با توجه به همه ظرفیت‌ها تدوین و عملیاتی شود.

فلاح جلودار افزود: هر چه سریع‌تر سهم استان از اشتغال ۹۵۰ هزار نفری کشور احصاء و برای تحقق آن برنامه ریزی جامع صورت گیرد.

استاندار مازندران رشد همراه با اشتغال را تنها راه حل مشکلات بیکاری خواند و از مسئولین استان خواست تا هر چه سریع‌تر سند اشتغال استان را تهیه و با نظر وزارت کار و تعاون اجرایی کنند.