شعر انقلابی تاریخ انقضا ندارد/نقش شاعران درمقابله با تهاجم فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی عصر پنج شنبه در جمع شاعران بسیجی گفت: شعر انقلاب به معنای حرکت درمسیر نور و خدا است و شاعری که شعر انقلابی می سراید درراه دین و قران قدم بر میدارد.

وی ادامه داد: شعر انقلاب از اهمیت ویژه ای دارد ومقام معظم رهبری نیز ارادت خاص به شاعران ونویسندگان دارند وهر سال جلسه ای نیز که پر از عشق ومحبت ومعنویت است در حضور معظم له برگزار می شود واین به معنای اهمیت قضیه است که جمعی از شاعران شعرهایی می خوانند و رهبر نیز با محبتی وصف ناپذیر به سروده های آنان گوش می دهند.

امام جمعه هشترود در ادامه با اشاره به هجوم فرهنگی دشمنان گفت: ما اکنون در میدان مبارزه با دشمنانی هستیم که فرهنگ و اصالت ما را هدف قرار داده اند و شبانه روز به فکر آسیب رساندن به انقلاب و دست آوردهای ان هستند و همیشه می خواهند مردم وجوانان را به نوعی از انقلاب دلسرد کنند که دراین جا وظیفه هنرمند و شاعر انقلاب است که وارد عرصه جنگ فرهنگی شده وجلو این تهاجم ها را با سرودن اشعار و خلق اثار ارزشی بگیرد.

امام جمعه هشترود یاداورشد: کارکرد هنراین است که جان ها را بزرگ کند، این کاربزرگی است که برعهده هنرمندان است و ادای آن باعزم راسخ و خدایی شدن ممکن است.

ضرورت برگزاری باشکوه مراسم های ۱۴ و ۱۵ خرداد

وی سپس به ضرورت برگزاری باشکوه مراسم های ۱۴ و ۱۵ خرداد تاکید کرد و گفت: امام خمینی بزرگ مرد تاریخ است.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود به فرارسیدن ۱۴خرداد و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی نیز اشاره ای کرد و گفت: امام خمینی بزرگ مرد تاریخ بود و تا ابد خواهد بود و انقلابی که بنیان نهاد الهی بود.

امام جمعه هشترود ادامه داد: چون خداوند درطول مبارزات ایشان علیه نظام پادشاهی حامی وپشتیبان حضرت امام بود و آخر نیز با تکیه بر نیروی خداوند ومردم خدا جوبه پیروزی رسید.

وی ادامه داد: امام خمینی حامی محرومان و مستنمدان بود و در جهت احقاق حقوق آنان از هیچ تلاشی دریغ نکردند و در زمان فوت ایشان نیز مردم از هر جا و مکان و حتی از دورترین روستاها نیز خودشان را به تهران رسانده بودند تا با امام و آرمان های بلندشان تجدید بیعت کنند و این برنامه هرسال نیز در آستانه سالگرد ارتحال ایشان نیز انجام می گیرد تا دنیا بداند که مردم ایران هیچ وقت از دست آوردهای انقلابشان دست بر نخواهند داشت و همیشه و همه جا از آرمان های خود دفاع می کنند.

لازم به ذکر است که در این جلسه از اسماعیل رحیمی هنرمند و شاعر و خبرنگار مهر در هشترود نیز با اهدای لوح تقدیری تجلیل شد و جمعی از شاعران شعرهای خود را در رثای آن یار سفر کرده خمینی کبیر تقدیم حاضرین درجلسه کردند.