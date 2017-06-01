  1. استانها
  2. همدان
۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۵

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۶ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۶ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش‌نشانان همدانی در ۲ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۷۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۸ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۸ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۸۳ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق ضایعات در میدان مفتح و حریق عمدی مراتع و پوشش گیاهی در جاده ملایر بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در سعیدیه و ۳ مورد مهار حیوانات در خیابان چمران، جاده مزدقینه و خیابان نواب توسط آتش نشانان به انجام رسید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: تعداد یم نفر نجات یافته در این عملیات شده است.

کد مطلب 3994417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها