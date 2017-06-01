محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۷۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۸ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۸ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۸۳ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق ضایعات در میدان مفتح و حریق عمدی مراتع و پوشش گیاهی در جاده ملایر بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در سعیدیه و ۳ مورد مهار حیوانات در خیابان چمران، جاده مزدقینه و خیابان نواب توسط آتش نشانان به انجام رسید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: تعداد یم نفر نجات یافته در این عملیات شده است.