به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نیروهای مردمی و دولتی در حال تلاش برای اطفای حریق جنگل های سیورگری ایوان هستند.

وی عنوان کرد: عکس های منتشر شده در فضای مجازی مربوط به حادثه آتش سوزی امروز نیست.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام بیان کرد: حضور چشمگیر نیروهای مردمی در منطقه آتش گرفته موجب ترافیک سنگین این مسیر شده است.

کرمی با تاکید بر اینکه مردم باید از رفت و آمد غیرضروری در این مسیر پرهیز کنند، افزود: امکانات مهار آتش به اندازه کافی فراهم شده است.

وی یادآور شد: به دلیل پوشش خاص گیاهی منطقه، درختان بلوط آسیب چندانی ندیده اند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: پیش بینی می شود آتش سوزی تا امشب مهار شود.

بنابراین گزارش هم اکنون مدیران کل بحران و منابع طبیعی به همراه فرماندار ایوان در منطقه سیورگری حضور دارند.