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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۱۶

مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام:

درختان بلوط ایوان آسیب چندانی ندیده‌اند/پیش‌بینی مهار حریق تا شب

درختان بلوط ایوان آسیب چندانی ندیده‌اند/پیش‌بینی مهار حریق تا شب

ایلام- مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با بیان اینکه در جریان آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع ایوان درختان بلوط آسیب چندانی ندیده‌اند، از پیش‌بینی مهار حریق تا امشب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  احمد کرمی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت:  نیروهای مردمی و دولتی در حال تلاش برای اطفای حریق جنگل های سیورگری ایوان هستند.

 وی عنوان کرد: عکس های منتشر شده در فضای مجازی مربوط به حادثه آتش سوزی امروز نیست.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام بیان کرد: حضور چشمگیر نیروهای مردمی در منطقه آتش گرفته موجب ترافیک سنگین این مسیر شده است.

کرمی با تاکید بر اینکه مردم باید از رفت و آمد غیرضروری در این مسیر پرهیز کنند، افزود:  امکانات مهار آتش به اندازه کافی فراهم شده است.

وی یادآور شد: به دلیل پوشش خاص گیاهی منطقه، درختان بلوط آسیب چندانی ندیده اند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: پیش بینی می شود آتش سوزی تا امشب مهار شود.

بنابراین گزارش هم اکنون مدیران کل بحران و منابع طبیعی به همراه فرماندار ایوان در منطقه سیورگری حضور دارند.

کد مطلب 3994418

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