کیانی سومین دو رقمی تراکتورسازی/ ۱۰ سال، هر سال بهتر از پارسال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیانی که چند روز قبل قراردادش را با باشگاه تراکتورسازی تمدید کرد، برای دهمین سال متوالی پیراهن این تیم را برتن می‌کند.

وی سومین بازیکن در تاریخ تراکتور است که سال‌های حضورش در این تیم دورقمی می‌شود. پیش از کیانی، علیرضا پژمان و ناصر ساعی سابقه یک دهه بازی در تیم تراکتورسازی تبریز را داشته‌اند. علیرضا پژمان طی سال های ۷۱ تا ۸۱ در این تیم حضور داشت و ناصر ساعی نیز سال ۷۳ به تیم تراکتورسازی پیوست و در سال ۸۵ در تیم تراکتورسازی نوین از فوتبال خداحافظی کرد. البته ساعی در حد فاصل این سال‌ها یک فصل برای تیم پیام مشهد و دو فصل هم برای ماشین‌سازی بازی کرده بود.

مهدی کیانی در سال ۸۷ به تیم تراکتورسازی پیوسته و امسال دهمین فصل متوالی حضور خود در این تیم را تجربه خواهد کرد. این بازیکن طی ۱۰ سال حضور خود در تیم اول شهر تبریز هر سال عملکردی بهتر از سال پیش تر از آن داشته است.